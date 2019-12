Canciones de diciembre: Billie Eilish, Mon Laferte, Bultur, FKA twigs, Lewis Capaldi, Niños Mutantes, Caseti...

Diciembre es un mes extraño. Arranca con las luces de Navidad ya encendidas y luego llegan el Black Friday, el Cyber Monday, el puente de la Constitución, las listas de lo mejor del año... ¡Parece un tiempo de descuento, más que un mes más! Pero nosotros tenemos muchas ganas de "seguir bailando", como canta Bultur, con novedades de los discos que vendrán, con canciones que alargan el éxito de algún álbum destacado y también con pequeños tesoros de esos que han pasado algo desapercibidos. Ya puedes consultar nuestra lista de diciembre en Spotify (o al final de este artículo), pero te recomendamos que le eches un vistazo a Chinchetas 2019, en la que hemos reunido 120 canciones seleccionadas mes a mes.

Everything I Wanted (Billie Eilish)

2019 será recordado, entre otras cosas, por la irrupción de dos adolescentes de enorme influencia: Greta Thunberg y Billie Eilish. Dos símbolos de su generación que han transformado en inspiración tanto la furia (contra la pasividad por el cambio climático) como la ansiedad (porque ser adolescente nunca ha sido fácil, pero ahora menos). Dos menores de edad que además cuentan (a priori) con una dificultad añadida: Greta Thunberg está diagnosticada de Síndrome de Asperger y Billie Eilish, del de Tourette. Pero ambas han demostrado que se crecen en la adversidad. Como méritos musicales cabe destacar que Fat Boy Slim ya ha introducido un fragmento de discurso de Greta Thunberg en su archifamosa Right here, right now. ¡Pero es que a Billie Eilish la han nominado para seis premios Grammy! La cantante californiana lo ha petado muy fuerte con su primer disco y, sobre todo, con el hit Bad guy. Su éxito mainstream, de hecho, ya la ha situado a la altura de Justin Bieber, Ed Sheeran o Bad Bunny. Pero ella tiene algo especial y por eso —cifras al margen— nos gusta tanto. ¡Como Rosalía! Everything I Wanted habla, sobre una elegante base electrónica, de una terrible pesadilla que la llevó a presenciar su propia muerte. Pero ella, junto a su hermano (y productor), ha hecho magia una vez más. ¡Qué ganas de verla en el Mad Cool!

sad day (FKA twigs)

Ha tardado en llegar pero uno de los discos del año ha llegado en este mes de noviembre. MAGDALENE se tiñe de melancolía y una fusión de fuerza y fragilidad, además de una fuerte entrada de la electrónica, sobre todo si lo comparamos con el trip-hop de su primer disco LP1 que salió en 2014. Tahliah Debrett Barnett —más conocida por su nombre artístico FKA twigs— se ha inspirado en la figura de María Magdalena (de ahí el título de su segundo trabajo), en quien halló "dignidad, gracia e inspiración". En sad day Twigs llora la pérdida de un amor no correspondido que intenta curar con sintetizadores. Ha merecido la pena esperar estos cinco años para volver a escuchar su abrumada voz.

Louder (Big Freedia feat. Icona Pop)

Este año ha habido un boom de remembersnoventeros. Después de Con Calma, de Daddy Yankee & Snow, y de Ritmo, de The Black Eyed Peas y J Balvin, ahora llega Big Freedia que, junto a Icona Pop, recuperan el "I've got the power!" y nos ponen a bailar como locos de nuevo. Apenas hay variaciones con la original, pero si una cosa es buena ¿para qué cambiarla?

Before You Go (Lewis Capaldi)

Lewis Capaldi tiene solo 23 años pero su voz al piano emociona desde que era un niño. El adelanto de su primer disco, Someone You Loved, fue un gran éxito mundial a comienzos de este año, meses antes de conocer el resto de canciones del álbum. Ese trabajo, Divinely Uninspired to a Hellish Extent, sigue dándonos alegrías, como este Before you go. Un tema sencillo pero precioso. Este escocés dará mucho de qué hablar.

Plata Ta Tá (Mon Laferte)

Mon Laferte quiere que se hable de lo que está pasando en su país, Chile, y para eso ha utilizado dos armas muy poderosas: sus pechos y el reguetón. Se ha estrenado en este género musical con un tema muy crítico pero, al mismo tiempo, muy divertido. "Quería que fuera una canción bailable, sencilla, fácil de digerir, porque así se hace la música masiva, que es lo que tiene que ser", explicaba a Fuego y Chinchetas hace unos días.

Seguir bailando (Bultur)

Intuimos que Bultur ha convertido esta canción en una suerte de autoterapia con la que celebran seguir juntos (y grabando un nuevo disco, previsto para febrero). Un motivo de alegría más que justificado por las dificultades que entraña mantener un proyecto musical durante tantos años, claro que sí. Pero tras Abisal, el EP con el que exploraron su faceta más épica y también su aproximación al indie mainstream, Seguir bailando promete ser el inicio de una temporada en la que se va a hablar de ellos más que nunca. Su mezcla de sintes y guitarras (ideal como banda sonora para un runner que quiere seguir corriendo, por cierto) nos recuerda a los Editors de The Back Room y también a Viva Suecia. ¡Qué baile nos espera!

A Moderno Resabiado No Le Mires El Dentado (Chaqueta de Chándal)

Chaqueta de chándal es el grupo que recomienda Vetusta Morla –lo veréis en nuestra próxima entrevista con ellos–. Estos tres amigos han mezclado su experiencia en otras bandas (Els Surfin' Sirles, Joan Colomo, los extinguidos (lo:muêso) y Santa Rita entre otros), para crear una poción mágica en forma de disco: Gimnasia menor. Este primer trabajo del grupo barcelonés sorprende con canciones como A moderno resabiado no le mires el dentado donde critica con humor a esa modernidad líquida hasta convertirse en una autoparodia. Si has hablado durante un concierto, has subido una foto de espaldas mirando hacia el escenario o postureas por hacer teatro... esta es tu canción. "Hablo durante el bolo / me da igual, yo molo / esto es el underground / me cobran treinta pavos / no salgo del lavabo / esto es el underground / paso del Primavera Sound".

Palabras para Julio (Niños Mutantes)

Niños Mutantes publicará nuevo disco el año que viene pero ya han adelantado uno de los temas: Palabras para Julio. Su título es un homenaje al poema Palabras para Julia de José Agustín Goytisolo, a las que Paco Ibáñez puso música y voz. El disco se llamará Ventanas y el grupo ha disfrutado su grabación de lo lindo. Han trabajado con cinco productores diferentes a lo largo de este año. Será divertido jugar a adivinar quién está detrás de cada tema.

24 horas (Caseti)

"Música como guía para la pista de baile y la vida social. Luego haz lo que quieras", así define Caseti su música. Su pop cuidado, bailable y con un toque sensual deslumbra en 24 horas, un tema en el que los dandis atraen a todo el mundo a la pista de baile. Bajo la producción de Guille Mostaza, el barcelonés Javier Pérez intercala sus letras hedonistas con su voz cálida y sonidos electrónicos. Ritmos que recuerdan a Sierra, El Último Vecino o Soledad Vélez. Un cóctel que se presenta en su EP debut titulado Estro y en un formato tan particular como su música, en cassette.

Contrast (L'Home Brut y Belako)

Los valencianos L'Home Brut suenan a indie pop del de toda la vida. A influencias clásicas de aquí y de allá: Yo La Tengo, Belle & Sebastian The Magnetic Fields... y también La Habitación Roja, Antònia Font o Mishima. Una combinación ganadora que ellos interpretan en valenciano de Beneixida y que les ha llevado a sacar un segundo disco muy interesante del que cabe destacar dos colaboraciones: la de La Resistència, junto a Senior i el Cor Brutal, y la de Contrast, en la que han logrado que la cantante de Belako, Cris Lizarraga, se arranque a cantar en valenciano.