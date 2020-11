El 'caso Isco'

Manu Carreño. "Que tu vestuario te vea desconectado y tu club piense que eres irrecuperable no me extraña que te invite a quererte marchar".

Kiko. "El problema es que después de las últimas apariciones de Isco, algunas de las cinco o seis ventanas que tenía abiertas otros años se le han cerrado. A no ser que haya alguien que confíe ciegamente en él. Está para otros desafíos. Me parece que el ciclo aquí se ha acabado. Necesita otros desafíos, una ilusión. Es la sensación que da desde fuera".

La situación de Griezmann

Kiko. "En la entrevista de Griezmann me estaba quedando dormido. La sensación que he tenido es que quería soltar el sapo que tenía dentro. Quería dejar claras las cosas de cara al barcelonismo y a Messi. Si Griezmann es protagonista y cumple, se soluciona todo. Pero sigo viendo a un jugador deprimido cuando en el Atlético y en la selección disfrutaba. En el Barcelona lo veo cohibido y sufriendo".

Raúl Ruiz. "La sensación que queda es que el mal rollo sigue existiendo. El estado anímico de Griezmann es tan malo... Lo veo casi deambulando por el campo. Tiene arreones y nunca ha dejado de correr, pero no le salen las cosas. Creo que no ha caído de pie y el estado anímico manda mucho. Entró también con el tema del vídeo de su decisión y era algo feo".

Álvaro Benito. "Creo que el futbolista de élite calla demasiado, habla demasiado poco. Muchas veces el paraguas no le alcanza si el chaparrón es fuerte. Y también que el campo lo cura todo. Nada tendría sentido si fuera el Griezmann de antes del Barcelona. Veo difícil una remontada de Antoine en el Barcelona".

Manu Carreño. "Mi información es que no se lleva mal con Messi, pero no ha caído bien en el equipo, en el vestuario o en el club. A veces cuesta encajar en un sitio".

Kiko. "Los resultados también tienen la culpa. Es cierto que se esperaba mucho más, pero el Barcelona se quedó el año pasado en blanco y a ver este año...".

¿Favorito el Atlético?

Kiko. "Lo es si los premios se dan en diciembre. Pero en una temporada tan atípica, con el COVID, lesiones y tantas cosas... Y viendo a Courtois, Hazard, Valverde... Hay gente que está como loca por dar como favorito a Simeone para luego darle. Es el año que estoy más ilusionado con el Atlético, pero de ahí a ser claro favorito, no".

Álvaro Benito. "El Atlético ofrece unas sensaciones magníficas. El Cholo ha encontrado una vuelta a su plan, que ahora es diferente. A él le debe hacer ilusión haberle dado la vuelta a su libreto. Y los jugadores están a gusto. Los jugadores siguen corriendo, sigue siendo un equipo comprometido, y arriba está ofreciendo más cosas que ningún otro año. Tiene mucho más en cuanto a recursos ofensivos. Va a ser difícil que otro equipo tenga esta solidez defensiva y lleva 18 goles a favor. Por cierto, ojo con la Real Sociedad. El trabajo de su entrenador es casi perfecto".

Los problemas del Barça

Álvaro Benito. "Piqué es un jugador insustituible. Vamos a ver si es De Jong el que acaba en esa posición. Yo tengo mis dudas. Vamos a ver si Araújo tiene posibilidades para asentarse ahí. La sensación que da el Barcelona es que tiene muchos problemas para recuperar la pelota, para defender hacia adelante, tiene poca agresividad... No recuerdo un año con tantos problemas para generar juego y para activar a Pedri , Messi o Griezmann. Los laterales no ganan altura en el juego y los mediocentros no intervienen en la creación. Es un equipo que me deja muchas dudas".

Kiko. "Simeone sorprendió metiendo los tres atrás. Y luego Carrasco parece que ha ido a China a un centro de alto rendimiento cuando algunos van a jubilarse. Pero Koeman tiene razón al quejarse del calendario. Los jugadores no son robots. Si quieres vender un producto y vender espectáculo, el jugador no puede estar al cien por cien en estas condiciones. Me parece inhumano".

Álvaro Benito. "Yo hablo con los entrenadores y les pregunto por la prioridad, porque el tiempo es limitado. Y todos me dicen lo mismo: a recuperar al jugador. Prefieres reducir el tiempo de preparar el partido".

La Champions del Madrid

Álvaro Benito. "Ante el Inter y Lukaku habrá que defender con ayudas. Casemiro tendrá que estar muy cerca de los centrales. El Real Madrid debe hacer un gran partido a nivel coral. El Inter te obliga a hacer una gran exigencia física. Y si te encierras Lukaku te mete el culo en el área y no lo mueves ni con una grúa. Es un partido muy importante en cuanto a puntos. El empate sería bueno. Perder te dejaría con el agua al cuello".

Kiko. "El Inter te va a obligar a hacer un partido perfecto. Es un equipo atrevido, rápido y vertical. Y tiene a Lukaku. Gran examen el que tiene el Madrid en este partido de la Champions".