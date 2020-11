Manu Carreño: "En el campo hubo debate con Maradona, fuera no tenía rival"

"Bienvenidos a El Larguero. Ha fallecido Diego Armando Maradona. Hoy, como en el campo, se ha llevado todo por delante”. Así abrió Manu Carreño, director y presentador del programa, una noche dedicada al 'Pelusa'. El argentino falleció a los 60 años a causa de un paro cardíaco, provocando un terremoto en su país y en todo el mundo: "Es el único nombre propio del día".

La figura de Maradona siempre fue controvertida por sus acciones dentro y fuera de los estadios. "En el terreno de juego hubo debate, pero más allá no ha habido alguien más mediático y que mueva más que Maradona. Ahí no tiene rival”, subrayó Carreño. Pelé, Di Stéfano, Messi... El argentino fue discutido sobre el verde, aunque es indiscutible que está entre los mejores de la historia. Sin embargo, la muerte del eterno '10' ha demostrado que su influencia iba mucho más allá del mundo del balón.

Manu Carreño contó cómo los hinchas argentinos y napolitanos se echaron a las calles para despedirse del 'Pelusa' pese a las restricciones existentes en ambas localizaciones con motivo de la pandemia. "Unos cantan, otros rezan a su Dios, otros lloran...", narró.

"Ha regateado a miles de rivales en su carrera, pero no ha podido con la resaca de la operación del edema que se le detectó en la cabeza. A mí no me ha sorprendido", concluyó.