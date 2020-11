The Smiths y el caos alrededor de una obra maestra

Hay discos que son parte de la memoria colectiva de una generación, álbumes que son capaces de captar más que el momento el sentir de miles de personas de distintos lugares del mundo. The Queen Is Dead es uno de sus discos, una obra maestra del rock creada en un momento de enorme caos.

El tercer disco de The Smiths llegó en 1986 tras el número 1 que Morrissey y compañía habían logrado con su anterior trabajo. En esta entrega, The Smith no vivió un proceso de sentarse a escribir canciones sino que fueron pariéndose en la carretera, en hoteles, en paradas de la gira anterior.

El disco tuvo varios retrasos, finalmente se editó en el verano de 1986 pero a finales del año anterior llegó el primer sencillo, el fantástico The Boy With The Torn in his side que mostraba el poder de las canciones que estaba gestando la banda.

En este álbum está el Morrissey más irónico y el más afilado, pero también el más romántico. El resultado de toda esta aventura no pudo ser mejor en encumbró a la banda como una de las formaciones más queridas y poderosas de su época. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a recordar esta joya en la compañía de Mario Tornero y Jimena Marcos.