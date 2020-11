Antón Meana: "Hay jugadores que le tuercen el gesto a Zidane cuando da las alineaciones"

El Real Madrid encadena tres partidos sin ganar en Liga y dos derrotas como local en sus últimos cuatro compromisos en Valdebebas. Zidane empieza a estar cuestionado por estos resultados, que no concuerdan con la imagen proyectada por el conjunto madridista frente al Inter de Milán en Champions League. Nuestros expertos formaron en el Sanedrín un gabinete de crisis en busca de los problemas que lastra el club blanco.

Antón Meana: "Zidane no se había encontrado un vestuario tan complicado. Ahora mismo, muchos hacen la guerra por su cuenta. Están preocupados por su renovación, lesiones... Se da cuenta de que hay jugadores que le tuercen el gesto cuando da las alineaciones. Él nota que no tiene controlado al vestuario y eso le es muy complicado de digerir".

Jesús Gallego: "Yo a Zidane le veo como siempre. Tendemos a engrandecer su figura cuando gana y a pensar que la plantilla es basura cuando pierde. Es evidente que el equipo tiene poco fútbol juegue quien juegue. La consecuencia es que un día gana y otro día sus rivales parecen equipazos. Faltan automatismos y la responsabilidad es de Zidane y de los jugadores".

Julio Pulido: "Yo sí noto una diferencia en Zidane, y es que fue sincero. Admitió que no tenía explicación para la irregularidad del equipo. Esto es grave porque lleva sucediendo meses. Pero ayer es la primera vez que lo reconoce públicamente. Si no la tiene él, va a ser difícil revertir esta situación".

Jordi Martí: "Si hay algo en común en las ruedas de prensa de Zidane, es la falta de explicaciones futbolísticas. Veo que el pecado del Real Madrid, que es la no regeneración del equipo, es un paralelismo de lo que le sucede al Barça".

Pablo Pinto: "Ayer me dio la sensación de que no había preparado el partido. El plan del Alavés fue el de toda la temporada y el Madrid salió con el mismo once con el que hubiera salido contra cualquier otro equipo".

Miguel Martín Talavera: "En los once partidos de la vuelta del fútbol, en más de la mitad el Madrid no fue mejor que el rival. La realidad es que lo que está pasando ahora ya pasó, pero con distintos resultados. En cuanto ha bajado el nivel de los futbolistas, el Madrid no gana y la mano del entrenador no se nota por ningún lado. Tiene difícil explicación que los mismos jugadores muestren una desconexión tan grande en tres días".

Mario Torrejón: "Respeto que no os guste Zidane. De ahí a negarle el pan y la sal…"

El calvario de Hazard

Jesús Gallego: "Quiero ver dónde se lesiona Hazard. En cualquier caso, esto vuelve a cortar este pequeño renacimiento que tenía. Va a ser muy difícil que sea importante en el Madrid".

Julio Pulido: "No sé qué le ha podido pasar desde que es jugador del Madrid. Me parece importante que, cuando juega, no hemos visto su mejor versión. El Hazard del Chelsea no se ha visto ni de lejos".

Lluis Flaquer: "Tiene que poner de su parte. Hay jugadores que cuando llegan al club de su vida se esfuerzan por dar el 100% y otros, como Hazard, se lo toman como el final del camino. Está muy lejos de lograr las expectativas esperadas".

Pablo Pinto: "De la calidad de Hazard no dudo, pero no recuerdo un partido bueno en año y medio".

Miguel Martín Talavera: "La personalidad de Hazard de la que a mí me hablan hace que me choque que su problema sea algo de cabeza".

Antón Meana: "Es lo peor que se puede decir de un jugador, que no hemos podido verlo. Ya no es un problema de rendimiento".