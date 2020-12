Los componentes del El Sanedrín de exfutbolistas de El Larguero analizaron este lunes los problemas que sufre el Real Madrid y que le hacen cosechar derrotas como la sufrida este fin de semana ante el Alavés. Uno de los más importantes, según el técnico Álvaro Benito es que el conjunto blanco es el que roba menos balones en el campo contrario. Este es el análisis de Benito, Kiko, Gustavo López y Raúl Ruiz.

Álvaro Benito. Al Real Madrid se le atragantan estos equipos como el Alavés. Dejar dos delanteros descolgados es la mejor forma de hacer daño a equipos tan dominantes. Te obliga a dejar un jugador más atrás y no es fácil. Tienes que cuidar mucho las pérdidas de pelota. Y, si no, te toca correr mucho hacia atrás. Es un desgaste. No es fácil equilibrar bien los ataques y las vigilancias defensivas en equipos que dominan mucho el juego.

Kiko Narváez. Eso de que en el Madrid 'cuando se ponen, se ponen'... Tu trabajo es que se pongan siempre porque en este fútbol la igualdad es máxima. Con Cristiano o con Messi, cuando te hacían 50 goles por temporada, eso te podía valer. Es un trabajo de motivación y de hurgar en la concentración y salir igual con el Inter que con el Cádiz o el Alavés. Tu trabajo es que se pongan siempre.

Gustavo López. No es un tema de actitud. Yo veo al equipo que corre. Ante el Alavés trabajó y quiso levantar el partido, pero hay errores individuales impropios que hay que corregir.

Álvaro Benito. Pero corren de manera reactiva. Corren por actitud, pero no por orden. Corren tarde. Cuando corres mal corres mal.

Raúl Ruiz. En el Alavés ya lo decían antes del partido: a ver qué Madrid nos encontramos.

Kiko Narváez. Si te hacen tantas contras y tantos dos contra uno como el Alavés eso es porque se queda desenganchada mucha gente.

Álvaro Benito. Yo eché de menos una cosa, que hay que interrumpir. Cuando tienes mucha gente arriba y tienes una pérdida inesperada la primera opción debe ser interrumpir, meter el cuerpo... Luego todo el mundo corre hacia atrás, pero corren más de lo que deben. Y hay un dato demoledor en cuanto al Real Madrid, que es el equipo que menos roba en campo contrario. Eso significa que la presión en campo y la activación tras la pérdida no están surtiendo efecto. El Real Madrid no está consiguiendo robar y, por lo tanto, tampoco puede correr hacia arriba.