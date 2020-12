Los datos que dejan en evidencia al Barça y su arranque en LaLiga

Los números no mienten. El estado de forma del Barcelona preocupa en Can Barça, sobre todo en el torneo doméstico. Los de Koeman ya no ocupan plaza europea y no muestran síntomas de mejoría. Cierto es que las lesiones han mermado al conjunto azulgrana, pero los datos dicen que desde que arrancó LaLiga no ha remontado ninguno de los partidos en los que su rival se ha adelantado en el marcador.

El Cádiz de Álvaro Cervera ha marcado el primer gol del choque que se disputa en el Ramón de Carranza. Así, el Barça suma ya seis encuentros en los que ha empezado perdiendo, más de la mitad de los diez que ha disputado en Liga.

📻🗣️ De verdad, ¿qué le está pasando al Barça en Liga?



🚨Cinco partidos ha empezado perdiendo

👉🏽 dos empates

👉🏽 TRES derrotas



❌Éste sería el sexto



Otra de las debilidades del cuadro dirigido por Koeman durante la presente campaña es la condición de visitante. De los cuatro partidos que ha disputado lejos del Camp Nou antes de enfrentarse al Cádiz, solo ganó por 0-3 al Celta de Vigo en Balaídos. Después, ha perdido frente a Getafe y Atlético de Madrid por la mínima y ha empatado en Mendizorroza contra el Alavés.

El Barcelona es el octavo peor visitante de LaLiga, mientras que como local ocupa la cuarta mejor posición. Los azulgranas tienen una asignatura pendiente con la capacidad de reacción y la visita a otros estadios.