Canciones de diciembre: Django Django, Alizzz y Amaia, Escuelas Pías, Marcelo Criminal, Katy J Pearson...

Llevamos mucho tiempo esperando este momento, y sí, por fín lo podemos decir, bailar y casi celebrar (pero sin arremolinarnos mucho), que ¡el 2020 está llegando a su fin! Parece que es una buena noticia después de este nefasto año que estamos viviendo, y más si hablamos de lo que nos gusta que es la música. No hemos ido a casi ni un concierto, no hemos podido disfrutar –ni berrear– en festivales, y encima no puedes ni compartir cascos con tu colega para enseñarle ese temazo que has descubierto y que te tiene la cabeza loca. Pero aquí está papá (o mamá) Fuego y Chinchetas para quitarte las penas. Sabemos que no son las doce campanadas pero son diez pelotazos.

Este mes hemos elegido 10 temas que te van a levantar del asiento seguro, como el bailongo (guiño, guiño) Glowing In The Dark de Django Django. Pero es que aparece uno de nuestros favoritos, Marcelo Criminal, con su ansiado y recién publicado disco. También puedes encontrar lo último de Medusa Box, Maren y Alizzz con Amaia. Nuestra lista de Spotify Chinchetas 2020 ya está actualizada con 10 nuevos temas. ¡Disfrutadla!

Country Church (Holy Motors)

Holy Motors adopta el nombre de la banda de la película Holy Motors de 2012 y que trata sobre la vida de un hombre con múltiples personalidades: asesino, mendigo, ejecutivo, monstruo y padre de familia. Un protagonista que encarna personajes diversos como si se tratase de una película dentro de una película. Una película que horrorizo al crítico Carlos Boyero. Esto no puede pasar por alto ya que la banda de Tallín (Estonia) se nutre de la suspensión cinematográfica para impulsarse hacia una melodía y un significado. La frontwoman Eliann Tulve (de solo 22 años) canta con desgana pero no le hace falta poner demasiado énfasis para encantar y que tilda este Country Church como una canción indie playera quemada por el sol que se fundió en una canción de rock and roll del viejo mundo. Una banda estonia que juega con la iconografía –en este caso con el caballo de la portada y del título– y que suena a banda sonora de película americana.

Presión (Sandré)

Sandré es una banda barcelonesa que publicó el año pasado su primer disco, Ave Muñón, y aunque su corta carrera y una pandemia no les ha dejado dar muchos conciertos, lo poco que tocaron en directo dio mucho de qué hablar. Lo suyo es punk cotidiano que te pone las pilas desde la primera escucha. En esta canción consiguen transmitir toda la presión que pretenden y su videoclip, mucho más. Pequeñas acciones del día que repetimos en bucle casi de forma inconsciente con la sensación de que esa cadena es interminable. Acabas una y empieza otra. Ellos al menos prefieren que lo cotiano sea crear canciones y antes de que acabe el año publicarán un EP con "cuatro cañonazos para mirarnos al espejo y decir con todas las letras: que te jodan 2020".

Glowing In The Dark (Django Django)

La banda londinense Django Django irrumpió en la escena rock alternativa con mucha fuerza y casi a la vez que Alt-J pero, ocho años después, la sensación predominante es la de que ni unos ni otros han explotado tanto su década como sí hicieron Blur y Oasis en los 90 o Arctic Monkeys y The xx en los 2000, por ejemplo. Un halo de asignatura pendiente que bien podrían sacudirse con su cuarto disco, previsto para febrero de 2021. De momento, tanto la sofistificación (por capas) de Spirals como los juegos vocales del estribillo de Glowing In The Dark —que nos incitan a bailar de forma compulsiva— parecen estar más que a la altura.

Borracho y loco (Marcelo Criminal)

"Borracho y loco, como dijo aquel", canta Marcelo Criminal en la canción que reseñamos este mes pero no sabemos si se referirá a la bachata de Lamento boliviano o a otro ataque de cordura por whisky pero con su nuevo disco afina la puntería con un arte casi único en nuestro país. Bedroom pop (que este año nos hemos inflado a destacar) pero muy distinto al resto: bien por la peculiar voz de Marcelo y también por la mejora sustancial de la calidad del sonido. Un tema que huye de la resignación ("Si no puedo leer, me dedicaré a jugar al buscaminas todos los días / Y si me enfada lo que veo en Internet, seguiré en Internet, no me iré"), que habla de soledad y a su vez busca esa caricia metafórica del vecino. Intimista –como siempre– pero con una fórmula que mezcla elegancia, balada y guitarrazos (y estribillazos como el de "toda España cantando la misma canción" de Dentro y en contra) que funcionan mejor que la puntería de Federer sobre la hierba de Wimbledon. Un punto más para la huerta indie murciana.

El encuentro (Alizzz y Amaia)

Alizzz, el genio oculto tras C. Tangana, decidió ponerse al otro lado y estrenarse como vocalista. Su primera incursión fue Todo me sabe a poco y en el segundo tema, El Encuentro se ha acompañado por Amaia. Con él, ella tambiénse estrena en un camino que todavía no había pisado, más bailable. Una experiencia que los dos han disfrutado y que deja además un videoclip bastante curioso, con Amaia vestida de una época en la que ni había nacido y se fumaba en las discotecas.

Beautiful Soul (Katy J Pearson)

La británica Katy J Pearson se ha ganado a pulso el título (oficioso) de artista revelación del año porque tras un primer single (Tonight) que llamó la atención de Cass McCombs, publicó otro (Hey You)... y luego otro (Take Back The Radio)... y luego otro (Fix Me Up)... y aún otro más (Something Real)... y todos han resultado ser canciones especialmente bellas y adictivas. Pero no contenta con eso, ahora acaba de sacar su primer disco, Return —producido por Ali Chant (PJ Harvey, Perfume Genius)—, y resulta que tenía más temazos en la recámara. No ha inventado nada nuevo, es cierto, pero se mueve por las melodías pop como Pedro por su casa y nunca te cansas de escuchar su voz. Un tesoro forjado en Bristol que puede recordar a Basia Bulat o Lana del Rey que, para muchos, aún está por descubrir.

Interferences (Medusa Box)

"La exploración de la no existencia y la entrega de la humanidad", así se presenta el disco I love astronomy de Medusa Box. Un universo al que nos hemos quedado mirando con la boca abierta desde nuestra humilde Tierra. Estos cinco chicos de l’Empordà han puesto su tercer álbum sobre la mesa y en él se hacen preguntas muy reflexivas sobre la linealidad del tiempo, si existen mundos paralelos o si esta es la verdad realidad o no. Digamos que son los Christopher Nolan de la música española. Por ejemplo, Interferences habla del peligro que supone el uso indebido de los avances tecnológicos y lo vertiginoso que puede ser conquistar el espacio exterior y que está inspirada en Radiohead y su tema Bodysnatchers. Pese a haber tenido la mala pata de publicar este disco en plena pandemia del COVID, Medusa Box ha cuidado tanto los detalles que este disco puede marcar un antes y un después en su carrera.

PAIN (King Princess)

Mikaela Straus, conocida como King Princess, dio una entrevista hace poco en Apple Music donde aseguraba que esta es su canción favorita de todas las que ha escrito: "Creo que lo que más amo es ese maldito piano. Es como si George Michael se encontrara con Madonna en un momento erótico y a esto le agregaras un remix increíble mientras tú estás en un club gay sintiéndote excitado e incómodo", contaba. Estaba previsto que la artista queer tocara este año en el Primavera Sound pero como no pudo ser posible espera resarcirse con otra visita a España en febrero. Si la pandemia lo permite tocará el día 15 antes del concierto de Harry Styles en el Wizink Center de Madrid.

La Estación Espacial de Teruel (Maren)

El mes pasado comparamos a C. Tangana con Cristiano Ronaldo y ahora podríamos hacer lo mismo con Maren y Ansu Fati porque ambos son insultantemente jóvenes y ambos parecen estar llamados a marcar una época. Pero debemos reconocer (muy a nuestro pesar, eso sí) que Antonio Orozco se nos adelantó unos cuantos años porque en 2017, después de verla triunfar en La Voz Kids, decidió invitarla a cantar Devuélveme la vida en uno de sus conciertos y la presentó asegurando lo iba a reventar. Después de flipar con el pop sintético (y esa voz tan Russian Red) de La Estación Espacial de Teruel —¿mejor estribillo de 2020?— creemos que el tiempo le está dando la razón. Que Zahara, Amaia y Rosalíavayan haciendo hueco.

Regeneración (Escuelas Pías)

Desde el segundo cero, la melodía que suena en Regeneración te atrapa. Literal. Pero es que además la canción no se hace pesada en ningún momento pese a durar más de siete minutos. El synthgaze melódico de este dúo sevillano tiene parte de la culpa sobre esa atracción instantánea para este himno pop que se envuelve entre guitarras. De revelación y optimismo ("si mi cerebro logra escapar hacia cualquier lugar") habla este primer corte del EP Plantas de exterior, pero no es el único que destaca. Entre ellos también florece La gran revelación que estuvo cerca de ser la canción reseñada y que cuenta con la colaboración de Erica Pender, la vocalista del grupo Terry vs Tori (otro grupo a tener en cuenta). Este disco de corta duración es el primero de los cuatro EPs que van a publicar a lo largo de este próximo año y que acabará dando lugar a su nuevo disco. Y ya van dos temazos... ni imaginamos los que pueden venir.