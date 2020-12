"Trasciende lo deportivo" : Álvaro Benito vislumbra el peor escenario en la historia del Real Madrid

Zinedine Zidane no dudó en poner toda la carne en el asador ante el Sevilla y el equipo respondió. El Real Madrid venció por la mínima en el choque previo a la primera final de la temporada, el partido de Champions League frente al Borussia Mönchengladbach en el que el conjunto blanco se juega la clasificación para los octavos de final. Los madridistas saben que pueden quedar eliminados en fase de grupos por primera vez en la historia del club. El Sanedrín analizó el estado de forma y mental con el que afrontan los madridistas el encuentro del próximo miércoles.

Álvaro Benito: "He visto a un Madrid sólido y fiable. Encontró el gol cuando más equilibrado estaba el partido. Ha economizado bien el gol y ha recordado a lo que era la temporada pasada: nada espectacular en ataque y muy fiable en lo defensivo. Si sigue así, puede ser aspirante en LaLiga, pero necesita más arriba en Europa. Yo no veía claro el tema de los cambios. El partido estaba para defender y correr. El Madrid no tenía el balón ni lo quería. Me parece coherente lo que ha hecho Zidane. Sería muy duro a nivel moral que el Madrid jugara la Europa League. A mí no me motiva ver al equipo levantando esa copa. No se debe ni contemplar. Trasciende a lo deportivo porque sería un daño de marca al Real Madrid. Bajar a ese escalón estando donde has estado. No hay que contemplarlo y hay que mentalizar al equipo. Es un día para dar la cara. Puede pasar, pero la mentalidad tiene que ser muy positiva. Confío en que el Inter gane al Shakhtar. Mal se tiene que dar, pero es fútbol".

Antonio Romero: "Este es el Real Madrid post-pandemia. Se ha merecido más en la primera parte y en la segunda tampoco ha sufrido. Cuando más dominaba el Sevilla ha llegado el gol de Vinicius. Creo que el empate era justo, pero he visto a un Madrid más serio. Tengo claro que Zidane mira al banquillo y no le convence lo que hay. Es un error no tener a nadie calentando con cinco cambios por delante. Creo que en un fútbol como este hacer un cambio es darle mucha ventaja al rival. Lo que pedía el partido era meter a un centrocampista más. Casemiro no está en su mejor momento. Zidane va a meter a Ramos. Los tres del medio van a jugar. El equipo que vamos a ver el miércoles va a ser prácticamente el mismo que el de hoy. Pienso que tiene muchas papeletas para ser primero. Llegará el momento de enjuiciar si lo de hoy le da al Madrid para ganar la Liga de Campeones, pero el Borussia debe ser un rival vencible".

Miguel Ángel Chazarri: "No me ha dado la sensación de que el Sevilla haya mordido como tenía que morder. Parecía que no se querían salir del guión y eso creo que es un error. Es una semana muy negra para Lopetegui. No se ha visto la esencia del Sevilla. El entrenador va a tener unas horas muy movidas. Lopetegui es un defensor de los cinco cambios. Creo que tiene cierta alergia a poner dos delanteros puros. Cuando vas perdiendo, no pasa nada por meter a De Jong y En-Nesyri. Suso lo ha hecho muy bien".