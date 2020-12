Salvador Illa: "Me molestó la venta de acciones de Pfizer tras anunciar la vacuna"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha estado este martes en Buenismo Bien, donde ha respondido a las preguntas de Quique Peinado y Manuel Burque sobre el estado de la pandemia en España, la cercanía de las Navidades y el inminente plan de vacunación previsto para dentro de unas semanas.

El ministro ha asegurado sentirse "muy seguro" de que en España los índices de vacunación serán muy altos, a pesar de los datos arrojados por el último informe del CIS que decían que el 55% de los encuestados prefieren esperar un tiempo a ver los efectos de la vacuna antes de ponérsela. "En Europa, el marco regulatorIo para sacar adelante una vacuna es muy exigente, se mide al milímetro porque es muy serio que implica la salud pública", ha explicado.

Sobre las críticas a la industria farmacéutica, Illa ha sido contundente: "La mala reputación que tiene, en la mayoría de casos, se la han ganado a pulso, pero en la pandemia, en España, me han sorprendido porque han estado a la altura gracias también a la Agencia Española del Medicamento. Vieron que la sociedad española no habría aceptado otro comportamiento por su parte", ha expuesto el ministro.

Aun así, Illa se ha mostrado crítico con algunas actitudes, como ha reconocido en el programa: "No lo he dicho públicamente, pero me molestó que el CEO de Pfizer vendiera las acciones justo después de anunciar la vacuna. ¿Es legal? Sí, pero no es lo correcto, no entra en la ética de una persona que se encarga de esto".

El ministro de sanidad ha hecho un fuerte alegato por la sanidad y los recursos públicos: "Creo que es una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia y con el tema de las vacunas se ha demostrado que se puede hacer un control indirecto desde las instituciones, hemos exigido transparencia y filtros de seguridad", ha afirmado.

Sobre el excedente de vacunas que habrá -el Gobierno prevé la compra de 140 millones de dosis- Illa ha asegurado que, si sobran, estarán destinadas a labores de cooperación internacional, es decir, a los países con más dificultades y que las necesiten: "Lugares como Sudamérica o el norte de África, hay que dar ejemplo de solidaridad", aclara.

Illa y el concepto 'allegado'

Han sido meses muy duros y se puede entender que puede haber una persona con la que no tengas afinidad familiar, entendido en términos de familia clásica, y que esté en una residencia y tengas mucha amistad con esa persona y no quieras que pase sola la Navidad. No cae en una relación familiar clásica: no es tu padre, no es tu tía, pero es una persona con la que tienes una relación muy estrecha y quieres estar con él. Esto es lo que se va a permitir. Es verdad que se pueden buscar muchas piernas a este gato y se puede estirar el concepto, pero creo que todos lo entendemos. No queremos que nadie esté solo

Illa y el consejero de Madrid

Tengo una buena relación con Ruiz Escudero. Tuvimos un encontronazo, una discrepancia, porque la situación en Madrid no estaba bien. Intentamos una vía de cooperación, el presidente fue a ver a Díaz Ayuso, se creó un grupo de trabajo. Ellos eran grupos de tomar medidas más graduales y nosotros entendimos que no. Ahí hubo una discrepancia y decidimos hacerlo público. A mí me supo mal. Es muy importante en estas situaciones no perder la credibilidad, la poca o la mucha que tengas no la puedes perder. Veíamos que estaba mal el asunto y decidimos que lo íbamos a decir. Te digo una cosa, creo que hicimos bien. En aquel momento parecía que no pasaba nada en Madrid y estábamos en 700 y pico de incidencia acumulada. Eso no está bien y hay que tomar medidas.