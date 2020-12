PAOK Salónica - Granada, en directo

66' Cambio en Granada CF, entra al campo Luis Suárez sustituyendo a Kenedy.

66' Cambio en Granada CF, entra al campo Carlos Neva sustituyendo a Pepe Sanchez.

65' Germán Sánchez (Granada CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.

65' Falta de Sverrir Ingason (PAOK Salonika).

65' Corner, PAOK Salonika. Corner cometido por Dimitri Foulquier.

64' Remate rechazado de José Crespo (PAOK Salonika) remate con la derecha desde fuera del área.

64' Corner, PAOK Salonika. Corner cometido por Pepe Sanchez.

62' Cambio en PAOK Salonika, entra al campo Moussa Wague sustituyendo a Eleutherios Lyratzis.

62' Cambio en PAOK Salonika, entra al campo Douglas sustituyendo a Anderson Esiti.

61' Falta de Yan Eteki (Granada CF).

61' Theocharis Tsiggaras (PAOK Salonika) ha recibido una falta en la banda derecha.

60' Mano de José Crespo (PAOK Salonika).

60' Corner, PAOK Salonika. Corner cometido por Yan Eteki.

59' Falta de Dimitri Foulquier (Granada CF).

59' Omar El Kaddouri (PAOK Salonika) ha recibido una falta en la banda derecha.

57' Yan Eteki (Granada CF) ha recibido una falta en la banda izquierda.

57' Falta de Anderson Esiti (PAOK Salonika).

56' Yan Eteki (Granada CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.

56' Falta de Omar El Kaddouri (PAOK Salonika).

53' Yan Eteki (Granada CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.

53' Falta de Anderson Esiti (PAOK Salonika).

53' Corner, PAOK Salonika. Corner cometido por Aarón Escandell.

52' Remate rechazado de Thomas Murg (PAOK Salonika) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Antonio-Mirko Colak.

51' Remate fallado por Jorge Molina (Granada CF) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Luis Milla.

45' Empieza segunda parte PAOK Salonika 0, Granada CF 0.

45' Cambio en PAOK Salonika, entra al campo Theocharis Tsiggaras sustituyendo a Georgios Koutsias.

45' Cambio en PAOK Salonika, entra al campo Andrija Zivkovic sustituyendo a Christos Tzolis.

45' Final primera parte, PAOK Salonika 0, Granada CF 0.

43' Fernando Varela (PAOK Salonika) remata al poste derecho, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Thomas Murg con un centro al área tras botar una falta.

42' Falta de Germán Sánchez (Granada CF).

42' Antonio-Mirko Colak (PAOK Salonika) ha recibido una falta en la banda derecha.

41' Fuera de juego, PAOK Salonika. Omar El Kaddouri intentó un pase en profundidad pero Antonio-Mirko Colak estaba en posición de fuera de juego.

40' Corner, PAOK Salonika. Corner cometido por Dimitri Foulquier.

37' Yan Eteki (Granada CF) ha recibido una falta en campo contrario.

37' Falta de Anderson Esiti (PAOK Salonika).

34' Falta de Pepe Sanchez (Granada CF).

34' Christos Tzolis (PAOK Salonika) ha recibido una falta en la zona defensiva.

33' Anderson Esiti (PAOK Salonika) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

33' Alberto Soro (Granada CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.

33' Falta de Anderson Esiti (PAOK Salonika).

31' Germán Sánchez (Granada CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.

31' Falta de Antonio-Mirko Colak (PAOK Salonika).

30' Falta de Yan Eteki (Granada CF).

30' Omar El Kaddouri (PAOK Salonika) ha recibido una falta en la zona defensiva.

27' Remate parado alto y por el centro de la portería. Jorge Molina (Granada CF) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Alberto Soro con un centro al área.

25' Germán Sánchez (Granada CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.

25' Falta de Antonio-Mirko Colak (PAOK Salonika).

25' Remate fallado por Pepe Sanchez (Granada CF) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.

24' Alberto Soro (Granada CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.

24' Falta de Fernando Varela (PAOK Salonika).

22' Falta de Nehuen Pérez (Granada CF).

22' Fernando Varela (PAOK Salonika) ha recibido una falta en la zona defensiva.

21' Corner, Granada CF. Corner cometido por Sverrir Ingason.

20' Luis Milla (Granada CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.

20' Falta de Thomas Murg (PAOK Salonika).

20' Falta de Germán Sánchez (Granada CF).

20' Antonio-Mirko Colak (PAOK Salonika) ha recibido una falta en campo contrario.

17' Mano de Anderson Esiti (PAOK Salonika).

15' Luis Milla (Granada CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.

15' Falta de Omar El Kaddouri (PAOK Salonika).

14' Remate fallado por Kenedy (Granada CF) remate con la izquierda desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Alberto Soro.

14' Fuera de juego, PAOK Salonika. Georgios Koutsias intentó un pase en profundidad pero Antonio-Mirko Colak estaba en posición de fuera de juego.

12' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antonio Puertas (Granada CF) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jorge Molina.

10' Falta de Germán Sánchez (Granada CF).

10' Antonio-Mirko Colak (PAOK Salonika) ha recibido una falta en campo contrario.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineaciones iniciales

Granada: Aarón, Foulquier, Nehuén, L. Milla, Germán, Yan Eteki, A. Puertas, Molina, Kenedy, Soro, Pepe.

PAOK Salónica: Paschalakis; Lyratzis, Ingason, Varela, Crespo; Murg, El Kaddouri, Esiti; Koutsias, Colak y Tzolis.

La previa

Con el Villarreal, ya clasificado como primero de grupo, sin jugar ante el Qarabag por un brote de coronavirus en el equipo azerí; y la Real Sociedad que se la juega ante el Nápoles, el tercer representante de LaLiga Santander, el Granada, tratará de añadir a su brillante clasificación el hacerlo como primero también, para lo que necesita ganar a domicilio al PAOK griego (18.55).

El conjunto de Diego Martínez sufrió la pasada semana en el Nuevo Los Cármenes su primera derrota en su histórica andadura europea al perder 0-1 ante el PSV neerlandés, su mayor amenaza para arrebatarle el liderato del Grupo E. El equipo granadino tiene un punto de ventaja y por ello sólo los tres en Grecia le garantizan defender su posición, porque cualquier otro resultado le deja en manos del duelo entre su perseguidor y el Omonia.

Sin más presión que esta, el Granada buscará darse una alegría en forma de victoria en un tramo de campaña donde le está costando arañar triunfos. De hecho, en LaLiga Santander no lo logra desde finales de octubre en Getafe y desde entonces, en sus siguientes nueve partidos, sólo lo consiguió en el doble duelo continental ante el Omonia.

De todos modos, para buscar esa mejora en las sensaciones, no parece probable que Diego Martínez presente su mejor once y que dé oportunidades a los que menos minutos llevan, jugadores como Kenedy, que acaban de salir de una lesión para que vaya cogiendo ritmo, o alguno de los cinco canteranos que se ha llevado. El PAOK no se juega nada y seguramente tampoco ponga su mejor equipo, reservándose para su liga donde marcha segundo a un punto del Olympiacos.