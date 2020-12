El mito sobre la riqueza de Franco y el expolio de sus herederos

La democracia española tiene muchas deudas con su pasado, pero hoy ha saldado una muy importante: el Pazo de Meirás ya está en manos de Patrimonio Público después de 82 años. De esta manera, se reducen los todavía incontables privilegios de los herederos de Franco tanto en bienes inmuebles como en rentas. El dictador, haciendo uso de su condición de caudillo de España, expolió a placer bienes que no le pertenecían. En cuatro años -de 1935 a 1940- el dictador amasó una fortuna de 34 millones de pesetas.

El alcalde de Sada (A Coruña), Benito Portela, ha calificado de "día histórico" la jornada de este jueves, en la que se procederá la entrega provisional del Pazo de Meirás por parte de la familia Franco. A las puertas del inmueble, ha incidido en que los Franco obtuvieron el inmueble como resultado de "un expolio" y ha subrayado que vecinos de la localidad tuvieron que dar terrenos y aportaciones de sus sueldos.

Aunque hay quien piensa que Franco se hizo rico después de la Guerra Civil, lo cierto es que ya empezó a acumular patrimonio -de hecho se hizo millonario- antes de 1936. Hemos analizado el expolio de los Franco a lo público con Consuelo Castro Rey, abogada general del Estado encargada de recibir las llaves del pazo y Ángel Viñas catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

Consuelo Castro

Yo creo que en Galicia la cuestión del Pazo de Meirás se vive con una circunstancia muy especial. Me gustaría aclarar que cuando se aborde el estudio sobre esta propiedad se hará desde un punto estrictamente jurídico.

Han entregado las llaves, no podían hacer otra cosa. Creo que indudablemente esto acabará en el Tribunal Supremo, pase lo que pase en el tribunal de A Coruña. Los bienes que hay dentro del Pazo debe quedar para la parte de la ejecución definitiva de la sentencia. Hay bienes que deben permanecer dentro. Esa la opinión de la abogacía del Estado, no puedo dar una opinión taxativa.

Yo creo que el precedente de Meirás, siendo casos diferentes, supone una cierta rotura de un tabú. El Pazo de Meirás ha demostrado que todavía hay situaciones que pueden tener un retorno. Ha ocurrido también en otros países.

El precio del Pazo, a los ciudadanos

El Pazo lo mandó construir Emilia Pardo Bazán, pero mucho después se fijaron en él las autoridades de Coruña que querían 'agasajar' a Franco y pidieron que los vecinos hicieran aportaciones para comprarlo. A la madre de Olga Iglesias le tocó pagar.

Una peseta con sesenta céntimos por aquel entonces era muchísimo dinero. Había posibilidad de negarse.

Estoy asombrada de la cantidad de cosas que tiene esa gente en Meirás. Me sobrepasa.

Ángel Viñas, historiador

Franco se hace rico durante la Guerra Civil. La fecha exacta es hacia el 20 de octubre de 1936, es decir, a los 15 o 20 días de que le subieran a la jefatura del Estado. Dio orden para que hubiera transferencia en cuentas de diversas suscripciones nacionales para la guerra civil se desvíen a sus cuentas corrientes en el Banco de España de Salamanca. Esto fue a los 15 o 20 días después del golpe de Estado.

Franco, en prácticamente tres años se hace con una fortuna en metálico del equivalente a 388 millones de euros de hoy. Yo he demostrado documentalmente los dos o tres canales de los que se sirvió para hacerse millonario. Franco se cubrió muy bien el riñón mientras los soldados de la España nacional estaban sangrando. En 1940 tiene en cuentas corrientes cerca de 388 millones de euros en expresión monetaria actual. Los cálculos los he hecho yo aplicando los coeficientes de conversión. Pero esto es solo el principio. Después no lo he estudiado. Lo invirtió como buen burgués hacia el año 1944 a través de personas interpuestas empezó a comprar parcelas en los alrededores de Madrid. En el registro mercantil he visto 55 finquitas que luego juntó utilizando una ley. Esto se produce porque hay un interés detrás. Hace una finca, la finca Valdefuentes que tendría unos 15.000 metros cuadrados que fue la joya de la corona. A mí lo que me ha preocupado es el origen porque es lo que permite desmontar el mito de que a Franco no le importaba el dinero.

También tenía una cuenta en divisas en el Banco Espirito Santo de Portugal. Una cuenta a nombre de su hermano. También al nombre del militar que le acompañó en todos estos trapicheos. Yo entiendo que mantuvo toda esta fortuna por si tenía que escapar de España. Es una cuenta que tiene mucha gracia porque estaba en dólares. Cuando estalla la Segunda Guerral Mundial, a mediados de los cuarenta los norteamericanos bloquean sus cuentas a nombre de extranjeros. Y a Franco se la bloquearon. Y durante años mueve cielo y tierra para que se la desbloqueen.