"Me lo he intentado imaginar": Álvaro Benito dibuja cómo el Madrid puede ser candidato a todo

Siete días bastaron para que la afición madridista recuperara la confianza en los suyos. El Real Madrid logró dos victorias importantes en Liga ante Sevilla y Atlético de Madrid y el pase a octavos de Champions como primero de grupo redondeó la semana. Los de Zinedine Zidane afrontan los últimos partidos del año con la ilusión de seguir con opciones en las dos grandes competiciones de la temporada. El Sanedrín analizó las claves de un Madrid en racha.



Alvaro Benito: "Cómo ha cambiado el Madrid... No solo el resultado, sino cómo lo has conseguido. Contra el Atlético estuvo realmente bien. Era el mejor arranque de los rojiblancos y venía como uno de los equipos más en forma de Europa. Me he intentado imaginar a ese Madrid con un Hazard en plenitud y sería candidato a todo. El equipo estaba muy comprometido y con un trato de balón exquisito. Ha sido una sorpresa porque ha dado este nivel en tres días. Lo difícil es mantenerlo. Los mejores del equipo siguen siendo los mayores. No vas a encontrar jugadores de ese nivel. El Atalanta es un rival al que el Madrid debe superar si no pasa nada raro".

Kiko Narváez: "El trabajo que tiene el Madrid por delante es enganchar a los menos habituales. En el equipo hay jugadores vitales y necesitan que en la maratón de LaLiga tengas recambios para posibles contratiempos".

Gustavo López: "Cuando Zidane necesita prestigio y carácter, siempre pone a los mismos. Ahora tiene que pensar que se tienen que poner a todos. Va a ir recuperando gente y va a necesitar a todos en buen estado físico y, sobre todo, mental".

Antón Meana: "La confianza en el Madrid no ha cambiado, pero le dan el mérito a Zidane en las últimas tres victorias. Durante un tiempo sintió que el vestuario cuestionaba alineaciones, pero eso ya no es así. Valencia fue un punto de inflexión. Zidane ha conseguido ganar tiempo para el club. Siguen pensando que es necesaria una renovación, pero respetan al entrenador".