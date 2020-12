Las estrellas de todos

La pandemia ha afectado muchísimo a la confianza entre unos y otros, hemos dejado de tocarnos, de saludarnos sin abrazos, y sin embargo seguimos yendo a un sitio en el que te sientas, y desde un lugar que normalmente no ves, te traen algo que te metes en la boca y te tragas. De parte de una persona que no conoces de nada. La confianza de un cliente con su cocinero es algo maravilloso. Y la confianza que hemos tenido y estamos teniendo en nosotros mismos para seguir las recomendaciones sanitarias y volver a los bares, como se está volviendo en muchas partes de España, es magnífica. No hay nervio central más poderoso de un país que sus bares, ha habido poca gente con más paciencia que los hosteleros, ni gente con más expectativa de desastre económico que ellos; son los lugares a los que íbamos a hacer exactamente todo lo que castiga el virus. Así que, aunque sea como símbolo, que vuelvan y crezcan las estrellas michelín deberíamos interpretarlo en clave de apoyo y homenaje a todos.