Entiendo las dudas sobre lo que haremos en Navidad. Por si sirve de ayuda, en 1964, Josep Pla anotó en sus diarios que ese día optó por no levantarse. Comió unos canelones en la cama. Por la noche, cenó también en la cama, pollo asado frío. En la Navidad de 1890, Tolstoi se mostró más activo. «Son las ocho de la mañana y acabo de poner el árbol», escribió reconociendo que lo había dejado para última hora. El 25 de diciembre de 1958 Sylvia Plath se peleó con su marido y recibió en casa a su madre. «Creo que la odio», confesaba. Faulkner, en 1932, estaba contento. «Tengo un barrilito de licor destilado ilegalmente y cuatro libras de tabaco inglés, por lo tanto qué me importa la Navidad». Las celebraciones dependen del ánimo de cada momento. En 1948 Susan Sontag se las pasó escuchando el concierto para piano en Si menor de Vivaldi, y en 1955 Julio Ramón Ribeyro bebiendo martinis y tratando de ligar con una mujer que le hablaba en latín. Libres de cualquier preocupación parecían siempre las navidades de Borges. En las de 1979 se mostró tan divertido que le hizo una vulgar observación a un amigo para coronar ese 25 de diciembre: «La más clara prueba de que Dios no existe es el acto de cagar», dijo. En fin, felices fiestas a todos.