Julia Navarro: "Yo elegí a Irene Escolar"

Una ficción histórica que repasa los acontecimientos más relevantes de los años centrales del convulso siglo XX es la apuesta de Movistar para cerrar el año. ‘Dime quién soy’, dirigida por Eduard Cortés y basada en la novela homónima de Julia Navarro, hace un recorrido por la Europa de los totalitarismos a través de los ojos de Amelia, su protagonista, que será testigo de algunos de los episodios que determinaron nuestra historia reciente, desde Madrid a Moscú, pasando por Roma y Varsovia.

Julia Navarro, aunque se muestra más que satisfecha con el producto final, confiesa que la adaptación a la pantalla de su novela no fue precisamente un camino de rosas: “al principio no estaba muy convencida, para mí era algo muy especial y veía muy complicado llevarla a la televisión”. Fue la llegada de José Manuel Lorenzo, productor de la serie, lo que le hizo cambiar de idea: “es una persona a la que es imposible resistirse, y me convenció de que iba a salir bien”, cuenta Julia.

La autora también tiene palabras de agradecimiento para Eduard Cortés, que dirige la producción, y admite que al principio sus desencuentros con los guionistas “eran totales”, pero la presencia de Cortés y su equipo facilitó el entendimiento y el rodaje pudo salir adelante. Sin embargo, para Julia, la clave del éxito de ‘Dime quién soy’ reside en Irene Escolar, la actriz que interpreta a Amelia, la protagonista de la serie: “Puse la condición de reservarme el derecho a elegir a la protagonista, y elegí a Irene porque me parece la mejor actriz de su generación, maneja todos los registros y es capaz de dejarte embobado delante de la pantalla”.

Irene, por su parte, asegura que tener la plena confianza de Julia le dio “mucha tranquilidad”, y añade que, para ella, el rodaje ha sido una experiencia “mágica y divertida”. Amelia, el personaje al que encarna, comienza sus andaduras en el Madrid de la II República, en la España que pudo haber sido y no fue. Al escribir la novela, Julia era plenamente consciente de la importancia de este momento histórico, y quiso reflejar “una época crucial para libertad de las mujeres”, lo que también podemos observar en la serie.

A pesar de la plena disponibilidad de episodios a la que nos tienen acostumbradas las plataformas bajo demanda, ‘Dime quién soy’ emite sus episodios semanalmente. Sin embargo, nos han adelantado que, como regalo de Año Nuevo, Movistar sacará la serie completa el 1 de enero. En este mismo mes, la serie comenzará a emitirse en Estados Unidos.