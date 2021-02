Ferran Palau: "La gran revolución del presente es que los marginados empiecen a liderar el mundo"

Decirlo quizá no sea políticamente correcto, pero a Ferran Palau le ha sentado muy bien la pandemia. Desde que superamos la primera ola no ha dejado de dar conciertos y en 2020, según cuenta, ha grabado más música que nunca. Primero Cel clar, una de las mejores canciones en lenguas cooficiales del año pasado, para Fuego y Chinchetas, y luego el disco, Parc (Hidden Track, 2021).

"Ha sido una montaña rusa emocional. Ves a los amigos del sector que lo pasan realmente mal, pero también el esfuerzo por encontrar nuevos formatos", dice.

El música catalán sintió cierto vértigo, antes de publicar su quinto disco. Pensó que había tocado techo con Kevin y que, posiblemente, sus nuevas canciones no alcanzarían el éxito y la repercusión de las anteriores. Pero se equivocaba: Parc nos ha vuelto a maravillar. En canciones como Lluny, Amor o Perfecte, además, ha vuelto a demostrar que domina el superpoder de generar ingravidez.

En la entrevista —en pijama— concedida a través de Zoom explica que las canciones, para él, son como "envases vacíos" que cada uno puede rellenar con sus propias historias o interpretaciones ("es casi aleatorio, pero al final todo acaba encajando"). Pero Ferran Palau, claro, tiene las suyas: el cine de terror de los 80 y el activismo trans. Temas que conoce bien y que, además, relaciona con mucho tino.

¿Quiénes son los monstruos?

"Una de las revoluciones más importante del presente y, sobre todo, del futuro, es que la gente que ha sido marginada por ser diferente empiece a a liderar el mundo", explica. "Quería cruzar estos dos mundos, el cine de terror y la gente diferente, para que la gente se plantee quiénes son realmente los monstruos, en nuestra película. Los más peligrosos, seguramente, son los más normativos, los más guapos y los mejor vestidos".

El músico catalán habla con conocimiento de causa. A lo largo de la conversación relata que su hijo, que ahora tiene 11 años, hizo el tránsito cuando tenía 4: "Nos hemos encontrado con personas que nos han ayudado, pero también con otras que nos han querido joder, sobre todo en las instituciones, y eso da puto asco. Hay que quemarlo todo y volver a empezar".

Su discurso es contundente: "Yo soy un activista LGTBI total. Para mí es muy importante que todo este colectivo esté protegido. Ahora están en terreno de nadie. Una familia con un niño trans no tiene ningún tipo de seguridad. En Cataluña hay gente ayudando mucho, pero tienes la sensación de que es todo medio clandestino, que no es oficial. Si yo me quiero cambiar de nombre en el DNI tiene que aprobarlo un juez que no me conoce de nada y, posiblemente, le pedirá un informe a algún psicólogo. Las personas trans no son enfermos. Son personas y punto. No necesitan ningún tratamiento. Solo reconocimiento y poder trabajar, como todos".

Dejar los trabajos de mierda

Ferran Palau asegura que en su música no cabe la realidad, que todo procede de "un mundo paralelo". Pero con los vídeos hace una excepción. El de Cel clar, de hecho, recopila un montón de vivencias familiares con su hijo y su mujer. Cuando trata con su mánager o con la directora de su discográfica, además, tampoco puede evadirse demasiado... porque se trata de la misma persona: Louise Samson.

"Hace tres años tuvimos una conversación y decidimos que teníamos que dejar de depender de trabajos de mierda para sobrevivir. Que teníamos que montar nuestra propia empresa", explica. "Y todo este tiempo se lo ha pasado trabajando 16 horas al día para montar el sello. ¡Nos está yendo muy bien!".

Pero también han sido importantes en su carrera el realizador Pablo Maestres, responsable del impresionante videoclip Flora - Caic, o el músico Joan Pons (El Petit de Cal Eril), con quien fundó el movimiento del pop metafísic —basado en letras repletas de imágenes abstractas— y con el que, además, comparte banda.

Ahora que cada tiene más seguidores fuera de Cataluña, además, se plantea componer alguna canción en castellano. "Necesitas nuevos inputs para sentir que estás volviendo a empezar y cambiar de idioma sería una buena manera", explica. Ya lo ha intentado, de hecho, pero aún no ha dado con la tecla. Quizá lo consiga colaborando con Aleixo Paz, Núria Graham, Joe Crepúsculo ("me encanta y me cae superbien") o Sen Senra ("me gusta mucho lo que hace").