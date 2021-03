"El Real Madrid lo tiene asumido": Gallego desvela la idea que tiene el club blanco con Gareth Bale

El Sanedrín de El Larguero ha analizado la actualidad futbolística, que actualmente copa la selección española, desde este martes concentrada en Las Rozas para preparar los primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2022.

Además, se ha hablado de las palabras de Gareth Bale, después de que el galés haya dejado caer que piensa en volver al Real Madrid. "Quería estar en forma de cara a la Eurocopa. El plan original era pasar una temporada con los Spurs y después de la Eurocopa aún me queda un año con el Real Madrid. Mi intención es regresar, no he planificado nada más allá", explicó Bale en rueda de prensa.

Jesús Gallego ha dicho al respecto que “si sigue Zidane, Gareth Bale no va a entrar a Valdebebas a entrenar”. “El Madrid ha asumido que si tiene que pagar el 80% de la ficha para que se vaya a jugar otro sitio que le pague el 20%, lo tendrá que pagar", ha afirmado.

La portería de La Roja

Antonio Romero ha opinado que David De Gea ha dejado pasar una oportunidad de oro porque tenía todo para ser el sustituto de Casillas. No creo que nadie haya dudado de De Gea antes de que De Gea haya hecho dudar a la gente”.

En esta línea, Antón Meana ha añadido: “De Gea cambia radicalmente con el fax (su fichaje frustrado por el Real Madrid). A la mañana siguiente llega a la concentración de la selección española como si le hubieran dado la peor noticia de su vida deportiva. Deportivamente, no ha llegado a recuperarse del fax y creo que vamos a tener un problema con un mal suplente en la Eurocopa”.

Manu Carreño ha manifestado: “Era el portero de Luis Enrique. Dejó de serlo con Robert Moreno y ahora que ha vuelto Luis Enrique es el propio Luis Enrique el que ha visto que no está bien”.

“No sé si está cerrado del todo el debate de la portería de la selección y no me sorprendería que fuese De Gea el portero titular. Creo que tenemos un problema en la portería y no hay un portero claro”, ha agregado el director de El Larguero.

Por último, Matallanas ha dicho: “De Gea, al que conozco desde que tiene 12 años, considera que sin comunicarse con los periodistas, por ende de los aficionados, ha conseguido el mejor contrato de la Premier. De Gea tiene una personalidad que gustará o no, pero es así, y considera que si no le trae Luis Enrique, pues no le trae, pero cree que está para ser titular”.