"Es una broma de mal gusto": Unai Simón, criticado por sus salidas de balón en el amistoso frente a Portugal

El portero del Athletic Club salió de la partida en el primer amistoso de España en su preparación para la Eurocopa que arrancará próximamente. Se impuso a David de Gea y a Robert Sánchez en el primer once titular y es que el dilema en la portería es uno de los temas que más dudas presenta a Luis Enrique. El seleccionador nacional afirmó lo siguiente en la previa del partido contra Portugal: "No sé quien será el portero en la Eurocopa o, sí lo sé, no lo puedo decir", afirmó de forma enigmática.

El portero vasco de la selección española no tuvo una de sus mejores noches desde que debutó con España. En un ambiente futbolístico en el Wanda Metropolitano, con casi 15.000 espectadores presentes, algunas acciones de Unai despertaron un murmullo de inseguridad en los aficionados allí presentes. La más significativa, una cesión atrás en la que el guardameta trató de despejar con el pie. El balón rebotó en Cristiano Ronaldo y el esférico, tras un bote, quedó manso en el área para que el portero la cogiese.

En la segunda mitad, volvió a liarla el portero del Athletic. Cuando España trataba de sacar el balón jugado desde atrás, Eric García decidió combinar con el guardameta vasco y el control de este se fue largo. Diego Jota fue como un rayo a presionar al portero y, a un toque, solventó al portugués con un regate de mucha sangre fría que pudo terminar muy mal.

Lo de Unai Simón se debe tratar de una broma de muy mal gusto. pic.twitter.com/J8I5kXg5yc — Praw (@Prawlitox) June 4, 2021

Unai Simón ha venido siendo titular durante los últimos siete partidos con la selección española contando con el amistoso frente a la selección lusa. Kosovo, Georgia y Grecia en la clasificación para el Mundial; Alemania y Suiza en la última ronda de la UEFA Nations League; y un amistoso internacional frente a Holanda, han sido los seis encuentros en los que Unai ha sumado una internacionalidad con España, todas ellas como titular.