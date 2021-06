"Las posibilidades de quedarnos eliminados por un error suyo son altas": el 'señalado' de la Selección

El primer amistoso de la selección española en esta fase final de cara a la Eurocopa ha tenido sus pros y sus contras. La presión vista en algunas fases del juego, el desparpajo de los jugadores jóvenes, etc. Sin embargo, la actuación de Unai Simón ha dejado dudas en torno a quién debe ser el portero titular en la próxima Eurocopa. Además, la falta de gol se ha visto reflejada en una sequía de los jugadores españoles que, pese a crear ocasiones, no han conseguido marcar. Todos los detalles de la actualidad deportiva se analizaron en El Sanedrín de El Larguero de la Cadena SER con Yago de Vega.

El debate de la portería

Unai Simón, David de Gea y Robert Sánchez van a estar en boca de todos de aquí a que empiece la Eurocopa, incluso cuando este trofeo inicie. El guardameta vasco fue el elegido por Luis Enrique para defender la portería española frente a Portugal y tuvo jugadas en las que demostró ciertos atisbos de inseguridad. Antón Meana fue tajante afirmando que "las posibilidades de quedar eliminados por una cantada suya son altas".

Todos los participantes en El Sanedrín coincidieron en las dudas creadas por el meta vasco. Talavera fue más allá señalando que no es solo un problema de Unai, sino que el resto de metas también están con la falta de confianza que no deberían tener en una competición de este calibre. "La posición de portero, es una muy especial, de mucha confianza. Les ves la cara y es sufrimiento, están muy tensos".

Por su parte, Santi Giménez confía en estos partidos amistosos como la mejor forma para preparar a los porteros a coger minutos y confianza. "Luis Enrique milagros no puede hacer. Ninguno de los que está ahí es indiscutible. Tendrán que trabajarlo durante estos días". Una afirmación que provocó la respuesta de Jesús Gallego, que aseguró que faltando tan poco tiempo para el inicio de la Eurocopa, este tema debería estar ya zanjado. "No sé por qué, pero después de ver hoy a Unai Simón, ¿quién va a empezar? Tengo mis dudas". Talavera finalizó este tema asegurando que Luis Enrique debería haberle apoyado en la rueda de prensa previa al choque frente a Portugal y no haber alimentado la duda de quién será su guardameta.

Pitos a Morata y a Luis Enrique

Una determinada parte del público que acudió al Wanda Metropolitano para ver a la selección española entonó el cántico de "Morata que malo eres", después de que el delantero estrellase en el larguero una ocasión muy clara a falta de pocos minutos para el final del choque. Todos los participantes en El Sanedrín coincidieron en que a estos gestos no se le debe dar demasiada importancia.

Antón Meana señaló que "yo tampoco le doy importancia. Es un ambiente festivo. Hay gente con una mala intención, es muy cruel. No viene a cuento, pero creo que fue una minoría. No noté inquina, pero sí que se ha escuchado". Talavera se le quiso sumar aportando que es una actitud lamentable que se debe lamentar también por el momento en el que se produce y es que ha vuelto a haber público en un partido de España después de más de un año. "Cantarle eso a un jugador de tu país, me parece de no estar a la altura. Es un flaco favor. Morata hoy se ha vaciado, así que lo único que se puede hacer es aplaudirle".

¿Quién serán los delanteros para la Eurocopa?

Gerard Moreno ha terminado la temporada de una forma excelsa después de levantar la Europa League con el Villarreal. Apenas disputó unos minutos frente a Portugal, pero dejó entrever que será un futbolista importante en el devenir de la selección. Gallego dijo de él que debe ser titular indiscutible porque está en un momento en el que hace un gol de forma fácil. También quiso hablar de Morata, de quien reconoció que le dio mucho al equipo y que puede ser un futbolista importante. Junto a ellos, él pondría a Dani Olmo, un futbolista que "tiene gol y con Luis Enrique lo ha hecho bien".

La falta de gol de España finalizó El Sanedrín. Santi advirtió a todos los españoles que hay que prepararse para sufrir: "Asumamos que España no es favorita. Llegamos en el grupo de los segundos, a ver si nos aprovechamos y le damos un susto a alguien". Por último, Javier Herráez amplió el abanico de jugadores a un futbolista como Ferrán, de quien señaló que es un "futbolista que corre y es muy capaz de marcar un gol". Pese a ello, se mostró realista afirmando que "si atrás estamos bien, presionamos, le complicamos al rival... España puede hacer competencia en esta Eurocopa, pero no tenemos a Kane ni a Mbappé".