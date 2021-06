Los datos en los que se basa el Gobierno para sospechar que las eléctricas puedan estar manipulando precios

El Gobierno ha remitido una carta a las autoridades de competencia para que investiguen si las compañías eléctricas están manipulando sus precios. Pide revisar "cualquier comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos", tal y como adelantó la SER.

¿Qué quiere investigar el Gobierno? ¿Qué dice competencia? El qué esa así de sencillo: si está habiendo manipulación de precios.

El cuándo es importante. En la carta del Gobierno a la CNMC se acotan los días "coincidentes con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria". Es decir, el Gobierno investiga si las eléctricas llevan 10 días inflando precios para compensarse a sí mismas por la penalización de 1.000 millones que les ha impuesto el Ejecutivo.

¿Y en qué se basan las sospechas del Ejecutivo? El precio del CO2 se ha disparado en toda Europa, pero los precios españoles se han disparado mucho más que los de Europa.

En los últimos 10 días, España ha sostenido precios de la luz un 10% más caros que los de Francia o Alemania o un 12% más caros que Suiza

Y aunque los precios europeos están subiendo en los últimos días, todavía hoy la luz en España es un 8% más cara que en Alemania (82,33€/MWh frente a 76,18€/MWh) y un 18% más cara que en Reino Unido.

Eso dice el Gobierno. ¿Qué dice competencia? El organismo no deja de investigar, no es necesaria la instrucción del Ejecutivo y que en su ámbito de actuación está vigilar si están trucando la generación algo que no parece probable, así que si es una manipulación en la fijación de precios deberá ser el Gobierno quien actúe, como lo hizo el del PP y el ministro Álvaro Nadal en 2017 y 2018, interviniendo el mercado eléctrico y del gas.

Precios de la electricidad en Europa. / CADENA SER

¿Cómo impacta en el consumidor medio?

¿Qué significa esto para el consumidor medio? ¿Cuánto sobreprecio estamos pagando? Según la simulación de la propia CNMC, una familia acogida a discriminación horaria va camino de pagar este mes de junio en torno a 20 euros más de los que pagó el año pasado.

Los cálculos de FACUA apuntan a que esa subida será algo mayor porque este mes amenaza con cerrar siendo el julio más caro de la historia lo que significa que de los 60,58 euros de factura el verano pasado, este se pagarán 86 euros en factura de la luz. El mes de mayo ya tiene el récord del recibo más caro del año y el mayo más caro de la historia.

Pero es que la subida acumulada en los últimos 12 meses es todavía más espectacular. La luz se ha encarecido un 42% así que vamos camino de cerrar este mes el tercer mes más caro de la historia:

86,00 euros de recibo de luz sólo (medalla de bronce entre lo caro).

87,81 euros (medalla de plata de lo caro) en enero de 2017

Y 88,66 euros (medalla de oro del recibo) en enero de 2012

Estamos a dos euros y medio de batir ese récord de recibo histórico y nos acercamos peligrosamente.