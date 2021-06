"En eso soy inflexible": Álvaro Benito responde a los pitos a Álvaro Morata

"Es peligroso". Álvaro Benito ha querido ser tajante e "inflexible" al salir en defensa de Álvaro Morata después de que el delantero de la selección española de fútbol recibiera los pitos de parte del público de La Cartuja después de fallar dos goles ante Suecia en el estreno de la Roja en la Eurocopa 2020.

"Soy defensor a ultranza de los jugadores que lo dan todo, que se esfuerzan, que lo intentan... No debería haber ni un solo reproche, ni un silbido, para ellos", ha señalado el entrenador en los micrófonos de Carrusel Deportivo. El técnico, sin embargo, ha reconocido que entiende las quejas y los pitos para los jugadores que no tienen "actitud".

"Álvaro Morata lo da absolutamente todo. Si no está acertado, es responsabilidad del seleccionador poner a otro que está más inspirado o que es mejor jugador", ha añadido el técnico. "No me gusta que pase esto en una competición tan importante, en la que necesitas tenerlo todo a favor", ha añadido.

A su juicio, ahora toca apoyar al futbolista para que no le pase demasiada factura. Desde su punto de vista, no es una cuestión sencilla porque hay que ser muy fuerte para soportar un "ruido" como el que va a soportar ahora Álvaro Morata. "Pero es lo que tiene este trabajo en el que hay un nivel de exposición tan alto", ha subrayado en los micrófonos de Carrusel con Dani Garrido.