Luis Enrique: "Morata está acostumbrado a este tipo de situaciones, espero que la afición opte por animarle"

El seleccionador español, Luis Enrique, habló con los medios después del empate entre España y Suecia sin goles para analizar lo que ha hecho su selección y las sensaciones que le ha despertado la falta de gol de España. La buena primera parte de la selección ha sido eclipsada por los pitos a Morata y la falta de gol del ataque español que encadena dos partidos consecutivos con Luis Enrique sin anotar un gol, algo que no ocurría desde que la selección española era entrenada por Javier Clemente.

Las declaraciones de Luis Enrique

El partido: "Es un empate. Me sabe mal por los jugadores y por la afición quienes teníamos mucha ilusión por este debut".

La falta de gol: "Al final nosotros lo que intentamos es generar ocasiones de gol. El campo no ha ayudado, los jugadores se han quejado del estado del campo en el vestuario, es una realidad que no estaba bien. He perdido este tipo de partidos en multitud de ocasiones. Teníamos que haber marcado las que hemos tenido".

Los pitos a Morata: "No me queda otra como entrenador. Morata hace muchas cosas bien. Me gustaría que la reacción del público sea más la de aplaudir que la otra. Esto es el fútbol, esto es la vida, creo que está acostumbrado a este tipo de cosas, espero que la afición opte por animarle".

La afición: "El público ha estado soberbio. Nos han animado, nos han ayudado. Va a ser un poco este discurso los partidos frente a Polonia y frente a Eslovaquia".