Iñaki Gabilondo invita a Díaz Ayuso a leerse la Constitución: "Está siendo un poco analfabeta institucional"

Iñaki Gabilondo apuntaba este lunes a otro de los objetivos de la semana en la agenda de Pedro Sánchez: el miércoles se reúne con Ursula Von der Leyen y "viene con las notas de los proyectos que presentamos y parece que se pone en marcha el plan de ayudas que llegarán antes de final de mes".

"Nos acercamos a un punto en el que convendría que todas las fuerzas políticas estuvieran unidas. Todo el G-7 ha hecho manifiesto que el tema ecológico va a ser posición central y nosotros nos pilla en medio de la bronca. Es hora de la realpolitik. Estamos en un cambio de vías hacia el futuro y nos tiene que pillar a todos juntos", advierte Gabilondo, quien lanzaba una pregunta: "¿Quieren hacer el favor de desarrollar y desplegar su capacidad?".

También se ha referido Gabilondo a las palabras de Isabel Díaz Ayuso en la plaza de Colón durante la concentración contra los indultos que prepara el Gobierno a los presos de procés. La presidenta de la Comunidad de Madrid interpeló directamente a Felipe VI y pregunto: "¿El rey va a firmar esos indultos?".

Iñaki Gabilondo ha recordado a Ayuso que es el Gobierno quien tiene potestad de otorgarlos o no, pero que el rey no tiene la potestad de no firmar. "Vamos a decirle a Díaz Ayuso, que está siendo un poco analfabeta institucional en esta materia que de aquí al sábado, que es cuando va a tomar posesión, que se dé un repasito a la Constitución", señala Gabilondo.

Por otro lado, el periodista recordaba el día del Donante de Sangre y la importancia de la donación: "No se nos ocurre que al hospital que vayamos no haya sangre, bisturís o toallas. La sangre no se puede comprar. Que no se nos olvide"

Fabricar el papel desde la kombucha: la investigación que tiene premio

Pedro tiene 17 años y Guillermo 18, son estudiantes del Colegio Rematar de Pozuelo y se acaban de examinar de Selectividad. Pero también son ganadores del del tercer premio del concurso científico para preuniversitarios más importante del mundo: Regeneron 2021. El invento con el que participaron fue el de la creación de papel con la celulosa generada a partir de la kombucha.

Tal y como explican, empezaron a experimentar en segundo de la ESO gracias a la curiosidad que les provocó su profesor Javier Fernández Portal. y finalmente, hace dos años, hicieron los experimentos que presentaron a este concurso.

A pesar de la dificultad de cambiar la industria papelera, por la importancia y la magnitud que tiene, se muestran optimistas y consideran "viable". Además, tanto Pedro como Guillermo recalcan "el impacto que tendría en la disminución de la deforestación y en el ahorro de agua".

Por último, ambos coinciden en que el futuro es "incierto", pero se muestran con muchas ganas de afrontar el periodo universitario y si, paralelamente consiguen seguir adelante con el kombucha, "sería una maravilla".

La recomendación literaria de Iñaki Gabilondo

Este lunes, Iñaki ha aprovechado para recomendar al recientemente galardonado con el Premio Princesa de las Letras ya que considera "importante" que se lea a Emmanuel Carrère: El adversario.