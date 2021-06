Antonio Romero: "¿Falta de gol? Un delantero de 23 goles, suplente; un centrocampista de 12, lateral derecho"

¿Tiene España falta de gol? El empate a cero ante Sucia en el debut de La Roja en la Eurocopa 2020 puso el debate sobre la mesa. Los de Luis Enrique dominaron y tuvieron varias oportunidades para adelantarse en el marcador, pero no encontraron la red. Ante ello, el Sanedrín de El Larguero analizó las claves del partido.

Antonio Romero: "Un delantero de 23 goles esta temporada, Gerard Moreno, ha sido suplente. Un centrocampista de 12, Marcos Llorente, lateral derecho. Es decir, hay que replantearse el esquema. No es una cuestión de falta de gol".

Axel Torres: "Ha habido errores de España, pero no creo que España tenga falta de gol. Es evidente que hay equipos con delanteros más temibles, pero esto ya lo sabíamos. Nos costará más hacer gol que equipos que tengan a Lewandowski o Lukaku".

Ramón Besa: "Yo le pongo un 7,5 en la Selección. En las fases de grupos hay que clasificarse y crecer. Lo único que necesita la Selección es un punto de inflexión. Sigo teniendo fe en este equipo".

Jesús Gallego: "Yo espero más cambios que las opciones de que jueguen Gerard Moreno y Thiago. No creo que repita el centro del campo ni los tres de arriba. Espero que vaya dosificando".

Los pitos a Morata

Álvaro Morata fue uno de los nombres propios del partido. El delantero de la Juventus tuvo un par de errores clamorosos que perdonó a los suecos. Como respuesta, el público de La Cartuja pitó al jugador.

Axel Torres: "Lo que es preocupante es que Álvaro Morata pueda entrar en una dinámica autodestructiva. Sabemos que es un jugador al que le afecta bastante el momento que vive: si se bloquea tiene más dificultades para acabar. No ayuda la actitud del público de hoy. Pero también hay opciones si no consigue remontar: Gerard Moreno ha estado conectado con el peligro constantemente".

Jordi Martí: "No entiendo los pitos a Morata. Ha entrenado, trabaja mejor que nadie... ¿Qué se le echa en cara? Además hemos señalado que los jugadores tenían dificultad para controlar el balón por el césped. ¿Qué se le echa en cara a Morata?".

Jesús Gallego: "Morata es un jugador para jugar 30 minutos y ahí sí ser decisivos, pero hoy no se merecía los pitos".

Miguel Martín Talavera: "Creo que este país es así y no va a cambiar. Es algo que me da pena, no consigo entenderlo. A mí me sorprendería más una racha de acierto de Morata".