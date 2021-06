Estamos a pocos días del verano y eso, en general, lo asociamos a playita, tardes al fresco que se alargan, sandía, festivales, aventuras, despiporre... ¡Cosas bonitas! Pero lo cierto es que hay tantos veranos como personas y, después de unos meses tan complicados, sabemos que el verano de mucha gente va a estar marcado por largas jornadas de curro, proyectos que se han tenido que aplazar, vacaciones sin salir de casa o incluso cierta nostalgia y añoranza por las personas cercanas que han fallecido durante la pandemia de COVID-19.

La vida está llena de contrastes, pero la música es capaz de acompañarnos en cada uno de esos momentos y las listas de canciones de Fuego y Chinchetas aspiran a recrear el tránsito permanente que nos lleva de la euforia a la indignación, de la tristeza a la esperanza, o de la inquietud a la relajación. Los temazos de este mes (el subidón gospeliano de Bakermat, el tropicalismo catalán de Carlos Sadness y Suu, la rabia guitarrera de Ángel Stanich o el pop reposado de Noel Gallagher, entre otros) reflejan todo eso y mucho más. Puedes encontrarlos, como siempre, en nuestra playlist Chinchetas 2021 de Spotify.

Ain’t Nobody (Bakermat y LaShun Pace)

Cuando un DJ y una cantante de Gospel se unen hay pocas posibilidades de fracaso. En este caso la sinergia se ha producido entre el holandés Bakermat (Lodewijk Fluttert) y la norteamericana LaShun Pace, y el resultado es un tema enérgico y luminoso que nos recuerda a Heavy Cross de Gossip e, incluso a ratos, a I will survive. Una canción que no para de crecer y que debería ser la canción del verano. Nosotros lo vemos claro.

Una temporada en el infierno (Ángel Stanich)

Con todos ustedes... la canción que no deja títere con cabeza. Ángel Stanich arrasa con todo. El ermitaño del rock vuelve con toda la artillería posible con la que señala todas las barrabasadas que se han vivido en esta última época... y mira que han pasado cosas: las caceroladas, las 'manifas' con el coche, Salvini, Enrique Ponce, Galapagar... También hay papeletas para el mundo COVID con le hidrogel, los negacionistas, el microchip, el 5G y Bill Gates. "Bajo el volcán te espero, no llega el 5G, ¡qué bueno!". A todo esto, Stanich lo llama Una temporada en el infierno y formará parte del EP Una Visión Global Bastante Aproximada que verá la luz en este mes de junio. Un nuevo trabajo con el que mantiene la esencia sonora y lírica de un artista con pocos pelos en la lengua: un auténtico terremoto musical.

Supervendes (Carles Caselles)

Carles Caselles lleva 10 años al frente de la banda de indie rock Smoking Souls, un proyecto guitarrero con letras en valenciano que ha cosechado bastante éxito en la Comunitat. Pero el confinamiento parece haber marcado un punto de inflexión en su carrera porque acaba de debutar en solitario con un sorprendente EP (L'Afluent) en el que, junto a Sandra Monfort, se aleja —en distintas direcciones— de lo que había hecho hasta ahora. En Si parlo dels teus ulls, por ejemplo, se pone en modo cantautor romántico; en las preciosas Senda dolça y La bellesa del risc se apela a Bon Iver; y en Supervendes —nuestro tema favorito, producido por El Hombre Viento— reflexiona sobre las contradicciones del artista que quiere llegar a la gente sin renunciar a sus principios, pero lo hace con un fraseo (y una base orquestal) que recuerda al Barrionalistas de Los Chikos del Maíz. Primero Zoo y ahora esto. ¿Qué está pasando en Valencia?

Barcelona Tropical (Carlos Sadness y Suu)

La unión de Carlos Sadness y Suu es una de las mejores cosas que nos han ocurrido musicalmente en el último año. El cantante produjo Ventura, el segundo disco de esta joven que estamos convencidos va a dar mucho de qué hablar. Ahora se han vuelto a unir para cantar juntos en catalán y mostrarnos una visión de Barcelona que Sadness lleva tiempo reivindicando: ese sabor tropical de la Barceloneta. Al final es cuestión de echarle un poco de imaginación y cambiar las hordas de turistas por un poco de papaya y un ukelele. Una canción veraniega donde las haya.

Portra 400 (Arlo Parks)

En Inglaterra la describen como "la voz de su generación" (una generación que habla abiertamente de la salud mental y que ha dejado de ser heteronormativa), pero nosotros preferimos decir que Arlo Parks tiene ROLLAZO porque llevamos dos años fascinados con su música. La descubrimos con el single Super Sad Generation (décima mejor canción internacional de 2019 para Fuego y Chinchetas), un tema adictivo que compuso con solo 17 años y en el que resuenan ecos de Kate Tempest, Amy Winehouse, Portishead o The xx. Desde entonces, todo lo que ha sacado ha sido brillante —no os perdáis su versión del Creep de Radiohead— y su primer disco, Collapsed In Sunbeams, no tiene desperdicio. De hecho, después de seis meses disfrutando (en modo repeat) del elegante flow de temarracos como Eugene, Hurt o Hope, aún seguimos gozándolo de principio a fin.

Feria gitana (Lashormigas)

Es uno de nuestros últimos descubrimientos. Pese a que su disco Lo más bien salió hace unos meses, merece la pena escuchar de arriba abajo este trabajo de un jovencísimo cantautor vigués que lleva dejando pildoritas por internet desde 2015. "Canciones de voz sobre guitarra al óleo en torno a temas como la sangre, el autobús, la universidad", dice su carta de presentación y es que cuenta con temas como Bellas artes, El rastro de tu sangre en la nieve y Feria gitana, la que destacamos en nuestra lista del mes. Habla de un romance, o mejor dicho de idolatrar, con una letra que prefiere tener que recoger lo que uno tiene por dentro porque alguien le ha dado un vuelco. "Yo no quiero perro manso que entre en casa y no remueva, quiero que remueva los objetos de los que hago colección".

My life again (Christina Rosenvinge)

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Christina Rosenvinge actuando en una película y esta vez ha conseguido el papel protagonista de forma totalmente improvisada. La directora María Pérez Sanz ha creado un retrato sobre Karen Blixen, la autora de `Memorias de África’, y le propuso a la cantante componer la banda sonora. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Rosenvinge era la Karen que estaba buscando. La cinta se estrenó hace tiempo en la selección oficial del XVII Festival de Cine Europeo de Sevilla y llega este mes de junio a los cines. Esta canción, delicada e inspiradora, es una buena forma de acercarse a ella.

We're On Our Way Now (Noel Gallagher's High Flying Birds)

Los hermanos Gallagher siempre han generado muchos titulares, pero en los últimos años se ha hablado bastante más de sus exabruptos y de la (improbable) reunión de Oasis que de sus actuales proyectos musicales. Algo que no resulta del todo justo porque tanto Liam como Noel han ido sacando alguna que otra joya (rodeada de temas mediocres, eso es verdad). El hermano mayor, de hecho, acaba de publicar un recopilatorio (¡disco doble!) con lo mejor que ha escrito en la última década (y también algún experimento fallido): Back The Way We Came: Vol 1 (2011 - 2021). Al no llamarle Greatest Hits, de hecho, ha demostrado bastante buen tino. Pero eso no quita que dentro encontremos canciones que podrían haber brillado en los últimos discos de Oasis (como ya hicieron Gas Panic, Stop Crying Your Heart Out o The Importance Of Being Iddle). El disco, además, también incluye un par de canciones inéditas y una de ellas, We're On Our Way Now, suena especialmente nostálgica, noventera y cercana al Cast No Shadow que, en su día, le dedicaron a su amigo Richard Ashcroft, líder The Verve. Algo es algo.

Loan your loneliness (Gruff Rhys)

Gruffudd Maredudd Bowen Rhys, que para acortar nos hace el favor de llamarse Gruff Rhys, es un compositor galés que ha sacado un volcán de disco, tanto gráficamente como metafóricamente. Se titula Seeking New Gods, lo que viene a significar en español algo así como buscando nuevos dioses. Su neo-psicodelia pop sigue intacta y retoma un camino que, pese a no ser sorprendente viendo sus anteriores trabajos (ya suma ocho álbumes), sigue siendo atrayente por la naturalidad de sus letras y la historia que hay detrás de cada una. Por ejemplo, este nuevo disco del también líder de la banda Super Furry Animals es una biografía de una montaña: "No aprenderás mucho sobre la montaña real al escuchar este disco, pero sentirás algo, espero", dice. De la noventera Hiking In Lightning hasta la pegadiza Loan Your Loneliness, todo su trabajo es una gozada.

Madrid (Karavana)

Karavana no ha publicado todavía su primer disco pero ya consiguió meterse en 2020 en nuestra lista de las mejores canciones españolas con Stokes, un temazo que hacía una defensa del mundo indie frente a otras músicas más comerciales. Madrid podría ser la continuación a esa canción después de un año de pandemia: “Necesito bailar para olvidar la puta realidad”, repiten de forma insistente al final del tema. En cuanto escuche esta canción Ayuso, la convierte en el himno de la comunidad. A pesar de la libertad que se respira en la capital, la banda ha echado mucho de menos su ciudad y lo han querido plasmar en esta canción que formará parte de su primer trabajo discográfico, que previsiblemente publicarán en otoño.