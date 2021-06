"Luis Enrique entrena a la sub 21"

La frase que da título a este artículo se escuchó en el estadio de la Cartuja antes de arrancar el España-Polonia. Los aficionados españoles ven a esta selección como si fuera la Sub21, un grupo con mucho que ofrecer pero sin la experiencia necesaria todavía para competir al más alto nivel. Los seguidores se desesperan viendo a los futbolistas calentar en la banda porque no les reconocen, y cuando se producen los cambios, la imagen en la grada es de auténtica confusión. La mayoría de los seguidores españoles no ubican completamente a los futbolistas de la selección, algo que no había ocurrido en la historia.

El tiempo dirá si Luis Enrique tiene razón, como muchos creemos, porque realmente era necesario dar un giro a la plantilla. Con vacas sagradas y futbolistas veteranos venidos a menos España se estrelló en Francia y Rusia, después del cambio producido por la eliminación prematura de la generación dorada en Brasil. El tiempo dirá si esta Eurocopa es una semilla como lo fue Alemania 2006, siendo imposible comparar a aquella hornada eterna de futbolistas irrepetibles.

El poder de Luis Enrique es total

Según hemos explicado en diferentes sanedrines de El Larguero, su liderazgo es distinto al que ejercían Luis Aragonés o Vicente Del Bosque, por poner dos ejemplos. Lus Enrique quiere controlar absolutamente todo lo que pasa, el mensaje y el fondo, convenciendo a los chicos de que su idea de juego les hará mejores futbolistas. Algunos están ahí no por haber hecho un gran año sino por ser del gusto personal del seleccionador, y eso les hace estar en deuda con él. El rol de veteranos con papel secundario como Thiago o Azpilicueta tiene mucho valor, relegados al banquillo habiendo ganado con protagonismo las dos últimas ligas de campeones.

Hablamos de una selección sin tirón, que no agota las entradas en Sevilla ni llama a la atención de la gente del fútbol, cuya presencia brilla por su ausencia en el palco de La Cartuja. Morata y 10 más tienen la llave para cambiar esta peligrosa tendencia.