"Tiene que dimitir": la encrucijada a la que se enfrenta Luis Enrique con la Selección en esta Eurocopa

El Sanedrín de El Larguero, en esta ocasión desde Sevilla, se encargó de analizar la previa del partido entre España y Eslovaquia, correspondiente al último partido del grupo E de esta Eurocopa. Antonio Romero, Marcos López, Julio Pulido y Antón Meana repasaron todo lo que concierne al encuentro y al combinado dirigido por Luis Enrique.

El buen ambiente en la selección española

Antonio Romero: "Me gusta escuchar lo del buen ambiente, porque después de cómo ha empezado el torneo, mi sensación es que no hay grietas en el vestuario. Lo que sí tengo claro es que habrá cambios, pero no tocará el sistema".

Julio Pulido: "Yo estoy un poco cansado de lo del buen ambiente. Esto suele ser previo a los partidos, porque el Luis Enrique de la previa no es el mismo al del post-partido, los futbolistas tampoco lo son".

Antón Meana: "Es una parte de la escenografía, pero sí que es verdad que es una lista para que haya buen ambiente. Hay algunos que no han hecho su mejor año y gente con experiencia, como Azpilicueta, que tampoco contaban con estar al principio, pero que se lo han ganado en el césped. Veníamos de Brasil, de Francia y de Rusia, en donde al primer 'volantazo', había mal ambiente dentro".

Marcos López: "Lo fundamental ahora son las piernas frescas. El equipo ha perdido la energía porque se ha frustrado. Empezamos bien contra Suecia, pero ya necesitamos un cambio de cara. A esta Selección le falta algo: la finalización. Es uno de los combinados que más remates ha dado, pero solo hemos marcado un gol. Mañana va a ser un partido complicado, contra una defensa sólida".

Antonio Romero: "Es verdad que Luis Enrique hoy ha hecho mucho hincapié en que cierran espacios y defienden muy bien. Pese a ello, seamos serios. Hemos jugado contra Suecia, Polonia y mañana contra Eslovaquia. Creo que le estamos vendiendo a la gente algo que no es".

Luis Enrique: ¿cuestionado?

Antonio Romero: "Hablar de esto en la previa de un partido, creo que no es lo que más procede. La Federación es un ente gigantesco y que haya alguien que lo cuestione es inevitable, pero me gusta que el entrenador de la Selección dé un mensaje de positividad. De todos modos, si perdemos contra Eslovaquia, no creo que Luis Enrique tenga que agarrarse a su contrato. Entiendo el mensaje positivo, pero creo que no queda muy bien que salga diciendo: "me veo para renovar". Creo que el discurso tendría que ir por otro lado".

Marcos López: "Es verdad que España ha empezado mal, pero es el inicio de un proyecto muy difícil y costoso. La Selección es un equipo regenerado y tan solo Busquets es el único que queda de la gran generación. Entiendo que se discuta y que se debata".

Julio Pulido: "No es procedente hablar de esto. Todos los que estamos aquí estamos convencidos de que mañana España va a ganar, pero en caso de que eso no sucediera, Luis Enrique mañana tiene que dimitir por la noche, porque el ridículo deportivo sería extraordinario".

Antón Meana: "No estoy de acuerdo. Es un fracaso deportivo, que no tiene por qué hundir un proyecto deportivo a largo plazo. Creo que es importante decir que no hay muchos seleccionadores mejores que Luis Enrique. El seleccionador español podría sentarse en cualquier banquillo. Para España no puedes llamar a Guardiola, a Emery, no puedes llamar a los 'top'. España tiene un entrenador que es de los 10 mejores del mundo".

Antonio Romero: "Si un entrenador del máximo nivel no es capaz de clasificar a España en este grupo tiene que poner su cargo a disposición del presidente de la RFEF. Con Del Bosque veníamos de ganarlo todo y la Selección terminó fracasando en Brasil. Si mañana pasa lo que no tiene que pasar, Luis Enrique en vez de decir que va a renovar, tendría que poner su cargo en disposición de la RFEF".

Julio Pulido: "¿Pero lo haría?"

Marcos López: "No porque no lo siente. Él siente que puede presidir este proyecto".

Antón Meana: "No hay en el mercado un seleccionador mejor para poner que Luis Enrique".

Antonio Romero: "Me niego a pensar que esto pasa porque a Luis Enrique se le tiene ganas. Esto no es verdad. Esto pasaría con cualquier seleccionador nacional, se llamara como se llamase. Desde que Luis Enrique fue nombrado seleccionador, es la referencia absoluta. El otro día tuvo mucha autocrítica, pero hoy ha vuelto por el camino de decir que hacemos las cosas muy bien".

Marcos López: "Al día siguiente que perdimos contra Suiza, las críticas para Del Bosque eran tremendas. Entre ellas estaba también la de Luis Aragonés".

Julio Pulido: "El ruido si perdemos sería ensordecedor y el desapego iría en aumento. Ambas cuestiones son negativas para la Selección".

¿Ha perdido la ciudad de Sevilla la fe en España?

Antonio Romero: "El otro día venía el AVE a reventar. Era fin de semana y había bastante ambiente. Hoy te das una vuelta por el alrededor y no parece que mañana se vaya a jugar un partido de Eurocopa".

Antón Meana: "La UEFA tendría que hacerse mirar lo de los precios. No te sale rentable venir al fútbol. Las entradas a la venta se han agotado, por lo que la gente ha respondido".

Santi Ortega: "Creo que el tema de la frialdad está relacionado con el de los precios. También es que el seleccionador no va enamorando allá por donde va. La percepción es que hay cierta lejanía con la RFEF. No es una ciudad tan viva como otras veces".

Marcos López: "Recuerdo un España - Dinamarca, con el gol de Hierro, y la ciudad se caía".