Directo | Especial 'El Larguero' con Manu Carreño y todo el equipo desde Sevilla

La selección española de fútbol buscará este miércoles en el Estadio de La Cartuja de Sevilla sumar su primera victoria en la Eurocopa 2020, una obligación que tiene ante Eslovaquia en su duelo final del Grupo E para no correr el riesgo de caer eliminada contra todo pronóstico.

'El Larguero' se ha desplazado, con Manu Carreño a la cabeza, a la capital andaluza para realizar un programa especial desde el mirador de la Plaza de la Encarnación, más conocido como 'Las setas de Sevilla'.

La ciudad hispalense será testigo en primera persona del último partido de la fase de grupos del torneo continental. Tras los empates de la Selección ante Suecia (0-0) y Polonia (1-1), el combinado que dirige Luis Enrique llega a este encuentro todavía dependiendo de sí mismo, pero con la presión añadida de que sólo le vale un triunfo ante un rival al que le valdrá seguramente un punto.

La tricampeona de Europa no ha dejado buenas sensaciones en sus dos primeros partidos, con buenos primeros 45 minutos ante los suecos que no tuvieron continuación y que tampoco se pudieron repetir en exceso ante los polacos, donde el nivel futbolístico del equipo bajó un peldaño, aunque de no haber fallado Gerard Moreno un penalti quizá se podría estar hablando de otra situación.

Por ello, la 'Roja' busca su mejor versión en el primer momento de la verdad en el torneo, que llega antes de lo previsto y que ha dado al choque el tinte ya de octavo de final anticipado. Si gana, no dependería de nadie e incluso podría ser primera si Suecia no puede con Polonia, mientras que si empata, necesitará que los polacos no ganen para no quedar eliminada y pasaría como tercera, ya que tiene mejor 'average' que Ucrania y Finlandia.

Vuelve Busquets, superviviente de la derrota de 2014

En este sentido, la principal novedad en el once será la vuelta de Sergio Busquets, que descansó ante Polonia pese a haber pasado el coronavirus. El de la Badia llevará la manija de la presión y la posesión, aunque está por ver quienes serán sus socios, con buenas opciones para Thiago y Fabián Ruiz de relevar a Koke y Pedri, titulares en los dos primeros partidos.

Arriba, Álvaro Morata, autor del único gol de España en esta EURO 2020, tiene visos de seguir siendo el '9' y lo más seguro es que junto a él repita Gerard Moreno, que querrá quitarse la espina del penalti fallado el pasado sábado, mientras que Sarabia, Ferran Torres y Oyarzabal pugnarían por el puesto restante en el tridente ofensivo.