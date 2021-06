Santiago Niño Becerra: "La previsiones pintan, para 2023 en España, una situación incluso peor que el 2019"

La tecnología avanza cada vez más hacia una completa autonomía. La empresa Canon ha instalado en sus oficinas en China cámaras con inteligencia artificial. Sin embargo, la noticia no es esa, sino el filtro que siguen: sólo permite el acceso a los trabajadores felices y sonrientes. Santigo Niño ha acudido una vez más a ‘La Ventana’ para analizar esta curiosa táctica.

“Una persona que esté contenta, que se sienta feliz y relajada… es evidente, la productividad crece. Claro, la lectura contraria es que una persona preocupada, que no está animada, pues rinde menos y además puede crear mal ambiente allí donde esté”, ha señalado Niño. También ha comentado cómo funciona esta particular técnica: “La persona entra, la cámara le hace un escáner de cara, detecta microexpresiones para saber que la persona está bien y le deja entrar. Las personas que ese día no tienen esas microexpresiones de felicidad, no entran”. Esta iniciativa, según Niño, puede tener “unas implicaciones tremebundas”.

Los sistemas de inteligencia artificial con detección de rostros han supuesto un enorme paso en muchos aspectos, incluso en los juegos. Hace 15 años se creó uno en el que había que seguir una serie de pistas para averiguar el misterio final a cambio de un premio de 100.000 euros. El enigma, que estuvo sin resolver durante más de una década, fue resuelto en segundos gracias a un programa de reconocimiento facial llamado PimEye. Satoshi, un chico japonés, dejó una foto suya con el mensaje “Encontradme”. La tecnología lo hizo más rápido que nunca.

Las previsiones sobre el crecimiento en lo que queda de 2021 y 2022 son muy optimistas por parte de muchas instituciones. Niño, aunque optimista, aclara que no se cuenta “toda la historia”: “Se pone como referencia 2019. Es decir, el objetivo es llegar a los niveles de 2019. España cerró ese año en una situación mala. Llevaba dos años inclumpliedo compromisos de déficit con Bruselas, una deuda del 95% del PIB, un paro del 14% y un paro juvenil del 30%”. Con estas aclaraciones, Niño ha explicado que este periodo de potencial crecimiento se debe al “efecto rebote”: “Es la pelota de tenis contra la pista. Habrá un resurgimiento, pero no nos quedemos en 2019. Hay que pensar mucho más allá. Las previsiones a largo plazo de la OCD y el Fondo Monetario Internacional pintan, para 2023 en España, una situación incluso peor que el 2019”.