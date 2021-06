"Tiene más millones en el banco que rendimiento": la mayor crítica a uno de los ausentes de España en el 0-5

El Sanedrín de El Larguero ha mostrado su alegría contenida por el pase de la selección española a los octavos de final de la Eurocopa 2020 tras una goleada a Eslovaquia precedida por una revolución en la alineación inicial. Nuevos nombres han brillado en el 0-5 que ha sellado la clasificación y otros han quedado señalados tras el lavado de imagen.

En medio de estas sensaciones cruzadas, la mesa de comentaristas llama a la calma a la espera de ver el nivel ante una selección de relumbrón, como ya podría ser Croacia en la siguiente ronda. Jesús Gallego ha encabezado este llamamiento en antena: "Hemos cumplido con la clasificación ante una selección raquítica. ¿Ha habido buenas noticias? Pues evidentemente, pero valorando todo positivamente creo que el nivel de Eslovaquia nos tiene que hacer ir con precaución a los octavos de final".

"Veo difícil que podamos jugar alguna vez con un rival que no tenga una sola ocasión de gol. Croacia no es la del Mundial, pero estando mayores es un equipo, que tiene peligro y que tiene peligro, cosas que Eslovaquia no tenía", añadió, explicando las razones que le obligan a asumir el triunfo con alguna duda.

Alegría contenida con 'La Roja'

También ha avisado Javier Matallanas de que "ni éramos tan malos ayer, ni somos tan buenos hoy". Mismo mensaje trasladó Julio Pulido, aunque con sorna: "Estoy mareado en las últimas horas porque he pasado de hacer la maleta porque esta Selección no tenía nada que hacer en esta Eurocopa a hablar de que ojo que podemos hacer algo importante en esta Eurocopa".

"Sinceramente, creo que no vamos a saber el potencial de esta selección hasta el partido de Croacia. El partido de hoy me deja pocas conclusiones, que hay más alternativas de las que se pensaba y tampoco más, porque enfrente hemos tenido un portero que ha confundido el fútbol con el waterpolo y un equipo que no ha pasado del centro del campo", expuso Pulido.

La vuelta diferencial de Busquets

Por su parte, Antonio Romero desvela por qué la Selección ha sorprendido gratamente, con un nombre por encima de todos: "En la previa a casi ninguno nos convencían los cambios de Luis Enrique, pero creo que alguno ha sido decisivo. Busquets creo que es el futbolista más determinante de la selección sin ninguna duda y Azpilicueta en el arranque del partido ha demostrado que es un futbolista que tiene un hueco como titular. Sobre todo la primera parte de España ha sido la mejor versión del campeonato con diferencia".

A los aplausos al capitán de 'La Roja' se ha sumado Marcos López: "Para mí el que da el cambio en la Selección es Busquets. Ha demostrado dos cosas que no había hasta ahora: oficio y personalidad. Ha sido muy criticado tanto en Barcelona como en la Selección y hoy ha sido la estrella del partido porque le da algo que no tiene España. Es como el abuelo de esta generación de jugadores y el encargado de cohesionar".

Antón Meana también ha rescatado el paso adelante de Busquets: "Le han marcado estos diez días fuera, venía con un rol distinto", ha comentado, en continuación con unos halagos que terminaron tornándose en un 'zasca' al hombre a quien ha relevado tras las dos primeras jornadas de la Euro.

Matallanas: "No se puede denigrar a Rodri"

"La parte de jerarquía de Busquets está clara, aporta ese plus que no se puede comprar. Busquets me parece el mediocentro titular de la Selección porque Rodri está a años luz. Creo que es un futbolista que tiene mucha mejor prensa y más millones en el banco que rendimiento con la Selección. Ojalá que Rodri rompa en Busquets, pero de momento no ha roto", ha resaltado Antonio Romero, despertando la defensa de Matallanas al futbolista del Manchester City.

El periodista del Diario As ha respondido así: "En la comparación con Busquets no se puede denigrar a Rodri". "Rodri es el mejor mediocentro de la Premier League, que es la mejor liga del mundo. La salida de balón de Luis Enrique no tiene nada que ver con la salida de Guardiola. A Rodri le ha costado, y es verdad, y Busquets ha estado espectacular, pero le cuesta mucho el fútbol actual de transiciones. Si tiene el fútbol controlado es espectacular, pero si tiene que correr hacia atrás sufre muchísimo", ha alegado, firme a pesar de la insistencia en Romero en que "no he denigrado a nadie".

La suerte de los penaltis

Otro de los temas de la discordia ha sido la elección de los lanzadores de penalti. Tras el fallo de Gerard Moreno en la anterior jornada, este miércoles ha sido el turno de un Álvaro Morata también desacertado. "No tenemos a ningún jugador con confianza para tomar esa responsabilidad", ha lamentado Julio Pulido, pese a la claridad con la que afronta este dilema Antonio Romero desde Sevilla.

"El lanzador más infalible sin estar Sergio Ramos se llama Gerard Moreno. Hoy Morata tira mal el penalti. Que entre cuatro jugadores saque la bolita Luis Enrique lo veo raro. En España tendría que tirar los penaltis el que mejor los tira, que no dependa de la sensación de Luis Enrique", ha cerrado el narrador en este aspecto.