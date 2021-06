Maroto defiende la cita de Casado en Bruselas: "Que nadie piense mal de España, que piensen mal de Sánchez"

Pablo Casado pedía a Pedro Sánchez su dimisión en la Sesión de Control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados este miércoles después de la concesión de los indultos a los líderes del procés "por engañar al Parlamento". El PP defiende que Pablo Casado vaya este jueves a Bruselas a criticar los indultos porque sostiene que eso es "lo leal" y lo que defiende la imagen internacional de España, según ha explicado Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, al responder a las preguntas de Pedro Blanco en Hoy por Hoy:

"Lo que ha pasado se resume así: hay un señor que se presenta a la Presidencia del Gobierno y durante su campaña dice "yo nunca nunca nunca, indultaré a los presos del procés". Al día siguiente de llegar al Gobierno, pacta con ERC y les promete esos indultos y lo envuelve de concordia".

"¿Cómo es posible que un presidente se presente a las elecciones con una promesa tan clara y la incumpla con un tema tan relevante como este?"

"Sánchez ha dividido con este tema de los indultos a la sociedad española".

"Tras oír ayer a los presos excarcelados del procés reclamar la independencia, me pregunto qué concordia es esta".

"No hay ningún precedente en nuestra democracia de una acción como esta".

"Si estuviésemos en una situación en la que el independentismo hiciera una reflexión, dijeran que se han euivocado, que todo esto no tiene ningún sentido... en ese caso habría quien podría entender a Pedro Sánchez. La razón por la que se indulta a estos presos no es esa, no es que hayan reaccionado y hayan dicho, tenemos que tener otro cauce, es porque se lo han dicho".

"Desde el primer momento han dicho que no renuncian a la independencia. No han respetado la concordia ni 10 segundos. Sánchez ya lo sabía".

"El trabajo ahora en Europa es que nadie piense mal de España, como mucho que piensen mal de Sánchez y en ese sentido sí se lo merece".

"Lo que sería un acto de deslealtad es permitir que hubiese líderes europeos que dijesen, ¡pero bueno, España nos ha tomado el pelo! [...] Por eso vamos a recurrir esta decisión y se lo vamos a explicar a los líderes europeos".

"La maquinaria de comunicación del independentismo estaba muy bien engrasada el 1-O. Mintieron a todo el mundo".

"Sánchez ha indultado también por corrupción a estos políticos que malversaron dinero público".

"Cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno tomará decisiones al respecto de los indultos. Estamos hablando con los líderes europeos del Partido Popular para que entiendan la versión de verdad de lo que ha hecho Sánchez".

"La alternativa para quitar a Sánchez es la unidad del centro derecha. Los únicos números que salen son una mayoría parlamentaria después de una convocatoria electoral. No tenemos ninguna prisa pero España necesita como agua de mayo que Sánchez deje de ser presidente del Gobierno. Va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de España, incluso peor que Zapatero, y mira que ya es mucho decir".

"Los indultos no son para ayudar a Cataluña a nada, al revés, les ha dado aire, les ha hecho más grandes, lo vimos ayer. España se ha hecho más pequeña".