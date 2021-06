Fernando Simón: "Psicológicamente me va a costar un tiempo tener una vida normal"

Tras meses persiguiéndolo, Fernando Simón ha estado en Buenismo Bien, el programa de Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez. El médico, que ha tenido un perfil bajo durante los meses de pandemia, ha charlado en el programa con gran sentido del humor sobre su salud mental tras estos meses, la sanidad pública y las consecuencias de la pandemia.

El personaje que se hizo más conocido durante la pandemia fue, sin duda, Fernando Simón, el médico aparecía cada día en nuestros televisores contando el desarrollo de la pandemia. Una persona hasta el momento casi desconocida y cuya relevancia repentina le han convertido en una de las personas más señaladas y buscadas del último año.

Simón, que apenas ha dado entrevistas desde entonces, ha confesado cómo se encuentra tras tantos meses de pandemia y cómo ha repercutido esta fama en su vida personal: “Mi familia no ha sufrido pero no ha estado contenta, especialmente mi mujer que no ha llevado bien alguna de las cosas que se han dicho sobre mí”.

Además, el médico ha reconocido que no va a ser cómodo para él acostumbrarse a esta situación en la que toda España le conoce: “Me va a costar salir a la calle, que la gente me mire y que las cosas que antes me llevaban cinco minutos, ahora me cueste media hora. A mí no me gusta ser el foco de atención, por eso creo que mi confinamiento va a durar un poco más que el del resto de españoles”, ha añadido con sentido del humor.

El director del del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha hablado sobre su trabajo y sobre si se planteó alguna vez dejarlo: “Alguna vez no, muchas, pero al final es cierto que parte de mi trabajo es comunicar a la gente lo que pasa”, ha explicado. Aunque él mismo ha matizado que no quería tener tanto protagonismo y que evitaba leer lo que se decía de él en los medios: “Empezaba mi jornada laboral a las siete de la mañana y me iba a casa a dormir a la una de la madrugada, no estaba pendiente de lo que se decía sobre mí porque no me daba tiempo”.

Durante la entrevista, Fernando Simón también ha recordado el episodio tan comentado sobre su “pérdida de paciencia” con un periodista en plena primera ola de contagios: “Me dio la sensación que se preguntaba para ir a pillar”, confiesa. Una sensación que también ha manifestado sobre cómo se ha sentido en la política: “En muchos casos yo he sido el arma que utilizaban los unos y los otros para hacer su juego político", ha expresado sobre las duras críticas a las que ha sido sometido durante los últimos meses.