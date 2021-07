César Azpilicueta: "Esta Selección no ha cumplido, no estamos satisfechos de llegar hasta aquí, queremos más"

Uno de los jugadores de la Eurocopa 2020, César Azpilicueta, ha atendido a Manu Carreño en El Larguero tras erigirse como uno de los auténticos líderes del combinado nacional. Desde que el campeón de Europa con el Chelsea es titular con España, la Selección no ha perdido ni un solo partido. Todo lo que ha jugado lo cuenta por victorias. Una especie de amuleto del que Luis Enrique no decidió contar hasta el tercer partido frente a Eslovaquia.

El papel de la selección española en la Eurocopa

"¿Si hemos cumplido? No, no, este grupo tiene mucha ambición, muchísima ilusión, sabemos que hemos conseguido luchar contra adversidades: la tanda de penaltis seguro que quitó muchos años de vida... Estamos en semifinales por méritos propios y ahora queremos más. Va a ser un partido muy duro, pero tenemos muchísima ilusión y no estamos satisfechos con llegar hasta aquí, claro que queremos más".

Su presencia en la lista de Luis Enrique no estaba asegurada, es más, teniendo en cuentas las últimas convocatorias, no contaba con él, sin embargo su fantástica temporada con el Chelsea le dio el billete directo a la Eurocopa: "Después de estar dos años y medio sin venir a la Selección fue un momento de muchísima alegría. Es cierto que los dos primeros partidos me tocó estar en el banquillo animando desde fuera y el míster decidió que en los tres siguientes que jugase, siempre mi objetivo es ayudar al equipo en lo máximo que puedo, pero no queremos que se acabe aquí".

A pesar de no contar en los dos primeros partidos, le tocó salir ante Eslovaquia situando al crack del Atlético en el banquillo: "Marcos Llorente es un gran jugador que ha demostrado tener una gran capacidad física, quien ha sido un jugador clave en el Atlético de Madrid. Sus características le permiten jugar en varias posiciones, yo le he intentado ayudar lo máximo posible porque he jugado en esa posición durante más tiempo", afirma.

El buen ambiente en el vestuario de La Roja

"Me encontré un grupo muy fuerte, individualmente muy bien. Siempre se mantuvo la calma, algo que me sorprendió para bien. No hubo un hundimiento", destaca César Azpilicueta de la fortaleza mental de sus compañeros: "El aspecto mental es muy importante, sabemos que tenemos un grupo de jugadores jóvenes, que en la mayoría de los casos es la primera competición de este nivel. Se ha trabajado el estar preparado ante circunstancias adversas (...) pero la realidad no es así, te tienes que llevar golpes y saber reaccionar".

"Ojalá cante Flamenco y bachata o lo que me echen, a mí que no me pongan de DJ. Los buenos momentos hay que disfrutarlos, siempre con respeto. El ambiente que se vive es muy bueno, el espíritu tanto en los momentos buenos como en los malos ha sido increíble, es esa la fuerza que nos ayuda a seguir adelante", respondió sobre el tema que se escucha en el vestuario de La Roja.

Las críticas al grupo al comienzo de la competición

"En España cuando no ganas dos partidos, cuando no ganas 3-0 parece que lo has hecho mal, pero lo importante fue que en el equipo sabíamos lo que estábamos haciendo y lo que teníamos que mejorar. Sabemos que hubo runrún después de esos partidos igual que se confió mucho en que ganaríamos fácil a Suiza... Nosotros lo sabemos, lo analizamos y somos los primeros autocríticos. La gente se ha vuelto a ilusionar y los que antes no nos apoyaban y ahora sí pues bienvenidos sean, allá sus conciencias".

Italia, el rival en semifinales

"Son un equipo que han conseguido desarrollar un juego más ofensivo. Lo que más me preocupa es que nosotros necesitamos estar a nuestro máximo nivel, pero los italianos nos van a exigir lo mejor, pero confianza plena en nosotros mismos", sentenció con Manu Carreño en El Larguero, en la previa del partido de semifinales frente a la azzurra en Wembley.