"Ya me creo a esta generación": Álvaro Benito, convencido con el nuevo devenir de España

España ha puesto fin a su participación en la Eurocopa 2020 apretando a Italia hasta el último penalti de una semifinal con tintes agónicos. Pese a la derrota, Álvaro Benito ha mostrado su satisfacción por la imagen desplegada y aplaude el giro que ha conseguido llevar a cabo la Selección para sumar ilusión tras de sí: "Hoy me creo ya a esta generación", ha asegurado en El Larguero.

"Hemos desnaturalizado a la Italia que venía dominando y siendo exitosa a través del balón. El balón ha sido de España. Creo que ha sido un gran partido de la Selección y creo que el nivel puede estar ahí", reveló en antena el exfutbolista, entusiasmado por el nivel que ha dejado 'La Roja' en su prueba de mayor nivel a pesar de la eliminación.

"Hoy me lo he creído, otros días he tenido algunas dudas teniendo en cuenta la entidad de los rivales", insiste Álvaro Benito. "El camino no ha sido el más complejo, pero hoy me creo ya a esta generación. Es un punto de inflexión para que ellos mismos se crezcan. España ha hecho un partido muy competitivo, con mucha personalidad, pero nos ha faltado manejar las áreas mejor", amplió, poniendo incluso el punto de mira en la siguiente gran cita internacional.

"No nos olvidemos que el equipo ha sido uno u otro con el mejor jugador español en el torneo, que ha sido Busquets. En cuanto ha estado en el campo, el juego ha tomado otra dimensión. Vamos a pedirle que se quede hasta Qatar", cerró el exmadridista, que hizo hincapié en que después del Italia - España "muchas de las incógnitas se han despejado para bien".