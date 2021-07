Polémica por las declaraciones machistas de un famoso 'tiktoker': "Es evidente el fallo en educación sexual"

Las declaraciones machistas de Naim Darrechi, un tiktoker mallorquín con más de 26 millones de seguidores en TikTok, siguen generando debate. El joven llegó a decir en una entrevista que engañaba a las chicas para acostarse con ellas sin condón diciéndoles que le habían operado para no tener hijos. Hoy hemos hablado en ‘La Ventana’ con Mariti Pereira, presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI), para analizar las consecuencias y las causas de este caso.

Para Pereira, es un “fraude y un engaño al mantener una relación sexual” que puede suponer incluso un delito por la falta de consentimiento. Y más allá del tipo penal, es un problema de salud por las ETS: “Tiene una responsabilidad a nivel sanitario. De hecho, se le podría denunciar por daños y lesiones si contagia a alguna chica”. Además, la actitud del joven denota que cree que "las mujeres son como vasijas para depositar el semen, pero habría que ver qué haría si le empezaran a salir hijos por todas partes”.

Falta de educación sexual

Para la portavoz de la FAMUVI, el de Darrechi es un ejemplo de las grietas del sistema educativo: “Queda en evidencia el fallo en educación sexual. Es importante hacer campañas y dar cursos, pero no es suficiente; la educación afectivo-sexual tiene que estar en las escuelas”. Por eso “es importantísimo” que demos herramientas a los chavales para saber cómo relacionarse con los demás y que este tipo de formación tenga el mismo peso que otras asignaturas en el currículum de los estudiantes.

El joven ya ha pedido perdón en Instagram y ha reconocido que mintió en la entrevista: “A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que está fuera de lugar y que no es cierto. A veces, mi personaje dice cosas y las exagera. Pero esto es una locura que he dicho. Ha sido mi cagada, lo siento”. Aunque esto no es nuevo para él: Darrechi ya calentó las redes hace unos meses comparando el aborto con un asesinato que “pagamos con nuestros impuestos”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya ha contestado al tiktoker y ha anunciado que pondrá sus declaraciones “en conocimiento de la Fiscalía” para investigar si hay delito. Montero ha aprovechado para recordar que “la Ley del #SoloSíesSí” tipificará como agresión el hecho de “quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento”, que ya “es hoy abuso sexual”. No ha sido la única reacción. El streamer Ibai Llanos también ha hablado del comentario sexista de Darrechi y ha criticado al entrevistador: “Lo que pasó fue una barbaridad difícil de olvidar. ¿Cómo es posible que se haya permitido esto? Si él dice eso, dejas de subir el vídeo y de colaborar con él. Es un tema con el que no se puede bromear”.