Bobby Charles, el desertor de la primera ola del rock

Bobby Charles era apenas un crío cuando descolgó el teléfono y llamó a las oficinas de Chess Records en Chicago. El chaval cantó los primeros versos de su primera canción y consiguió un trabajo. Cuando llegó a Chicago desde su Luisiana natal nada era como esperaban en el gran sello de la época. Para empezar Charles era blanco, y además era un adolescente. Pero su primera canción, See You Later Alligator, se convirtió en un gran éxito para Bill Haley.

La historia de Bobby Charles está repleta de grandes canciones, temas que han cantado Neil Young, Ray Charles, Fats Domino o Willie Nelson, pero su nombre apenas es recordado.

Charles tuvo unos buenos años en Chicago antes de firmar por Imperial Records y componer para Fats Domino, pero a finales de los sesenta el chico se cansó de todo y huyó. Se cobijó en Woodstock y allí se hizo amigo de los músicos de The Band, que le grabaron su primer disco de estudio.

Desde principios de los setenta hasta su muerte, la vida de Bobby Charles está llena de lagunas. Se le quemó una casa y la siguiente se la llevó un huracán. Tras años desaparecido volvió a grabar algunos discos y siguió siendo una figura respetada por los grandes compositores, incluso participó en El Último Vals de The Band.

Esta semana dedicamos un Sofá Sonoro especial a contar la vida y carrera de Bobby Charles y a escuchar sus canciones, las que cantó él y las que escribió para otros. Un viaje necesario para recuperar el legado de uno de los grandes nombres olvidados de la música.