Un franquista envalentonado y un demócrata callado

Lo que propone Ignacio Camuñas, exministro de Suárez con un ramalazo evidente, no es olvidar el pasado, eso de dejar de hurgar en las heridas, de pasar página, lo que pide es retorcer el pasado, cambiarlo, manipular la historia para intentar dejar fijada esa versión que sitúe a todos los españoles en un mismo plano, en el que desaparecen las fronteras entre las víctimas y los verdugos.

La Guerra Civil es el fracaso de todos los españoles dice Camuñas, que, como otros, él sostiene que en realidad Franco y quienes le acompañaron hicieron un servicio al país al responder con las armas a un gobierno fracasado. Que la guerra fue hija de la República y no de un golpe militar, que qué me viene a decir a mí la izquierda si nosotros en realidad lo hicimos por España.

Sí, este país sigue teniendo un problema de infiltración franquista. Y debe de ser muy intensa y dar muchos votos porque si no, no se entiende que alguien con el traje de líder, de jefe de la oposición, de aspirante a la presidencia del Gobierno oiga lo que oyó y no introduzca ni un inofensivo matiz. El problema no es que allí hubiera un franquista envalentonado, sino que a su lado hubiera un demócrata callado.