Luis de la Fuente advierte qué debe hacer España estos Juegos Olímpicos: "Siempre con los pies en el suelo"

La selección española comienza su andadura en los Juegos Olímpicos de Tokyo mañana frente a Egipto. Según los expertos la selección española tiene muchas posibilidades de traerse la medalla a casa, y los de Luis de la Fuente son conscientes de ellos. El seleccionador explicó que debe hacer España si quiere cuajar una actuación y como está siendo su experiencia los días que llevan concentrados en Japón:

¿Cómo han llevado el confinamiento en la Villa Olímpica?

La situación en Japón es alarmante y las autoridades han tomado todas las medidas pertinentes para evitar una ola de contagios entre los miembros de las delegaciones. Respecto a estas medidas, Luis de la Fuente nos contaba cómo está viviendo el proceso: “Protocolos muy estrictos y apenas nos hemos podido mover del hotel. Los primeros días fueron más duros, pero ahora ya estamos adaptados a los horarios. No hemos salido del hotel para nada que no sea entrenar o jugar el amistoso. No conocemos nada más que las habitaciones los pasillos y los ascensores del hotel”.

Por primera vez en un largo periodo de tiempo, la selección española de fútbol ilusiona a los aficionados que sueñan con una medalla que no se consigue desde 1992: “Creo que intentamos darle normalidad a todo lo que realizamos durante los días. Vivimos conscientes de la expectación que generamos y a nosotros eso nos hace felices, pero siempre con los pies en el suelo”.

El tono físico de los jugadores

El técnico riojano contó en El Larguero como ha sido este proceso de adaptación de los jugadores para preparar un torneo tan importante después de una temporada larguísima: “Veo muy bien a todos los jugadores, los que ya estaban han asimilado muy bien las cargas de trabajo y ahora están en un buen momento de forma. Los que vienen de la selección vienen con muchísimo más ritmo. Les hemos dado el descanso suficiente estos días para que esto no suponga ninguna carga para ellos. En esa heterogeneidad creo que estamos acercándonos y va a ser nuestra preocupación”.

Primera prueba: Egipto

Hoy jueves la selección olímpica se medirá a Japón a las 9 de la mañana hora española. Los egipcios llegan como una selección poco conocida, pero a la que hay que temer debido a su gran nivel físico. Así analizó el entrenador español el partido de mañana y su once titular: “Ya lo tengo pensado, está noche a trabajar sobre él y a facilitar a todos los datos a los jugadores. Hay que ver algunas individualidades que nos ayuden a conocer más al rival. Unos campeones de África, una selección muy fuerte físicamente. Partidos duros y difíciles. El primer partido siempre es muy complicado. El primero que se mete en esa dinámica tiene muchas papeletas para acabar ganando”.

Los torneos internacionales entre selecciones siempre dejan sorpresas, y este no va a ser menos, por lo que España tiene que afinar y entrar con buen pie en el campeonato: “Siempre hay sorpresas. Hemos visto una Eurocopa en la que hemos visto muchas. El público no es consciente tanto del nivel internacional. No hay ninguna confianza y desde el respeto y la humildad vamos a intentar plantear los partidos”.

El estado físico de Pedri

Los números del centrocampista canario esta temporada sorprenden en cuanto a la cantidad de partidos y minutos acumulados. Imprescindible en el Barça y crucial en la selección de Luis Enrique, Pedri llega a estos Juegos Olímpicos como el ‘abanderado’ de la selección de fútbol. Para Luis de la Fuente el cansancio no será un problema: “Pedri me ha demostrado que tenía mucha ilusión por participar en los JJ. OO. Nosotros estamos felices de contar con un futbolista de su talento. Hemos tratado temas profesionales y personales o humanos para mantener un buen ambiente en el grupo. Podrán vivir más mundiales y más Eurocopas pero Juegos Olímpicos no. Esto les saca lo mejor de ellos y les va a venir muy bien a Pedri y a todos los demás”.