El Consejo de Europa alertó en 2019 del retroceso que ha sufrido el gallego en la última década. Un toque de atención que motivó multitud de protestas. Pero para percatarse de que España no le saca todo el partido a su riqueza cultural y lingüística no hace falta viajar a Estrasburgo. Basta con encender una emisora de radio musical y comprobar que la presencia de canciones en catalán, valenciano, gallego o euskera es, en el mejor de los casos, residual.

Una situación que, curiosamente, no se corresponde en absoluto —tanto en volumen como en calidad— con la producción musical de los últimos años en las distintas lenguas cooficiales y, particularmente, en gallego.

La letra de Oie Gayego (Verto), con su repaso a muchos de los tópicos atribuidos a Galicia, sirve como introducción. "Me encantan los temas pero es una pena que estén gallego", canta el dúo de Santiago de Compostela. Por eso, en víspras del Día de Galicia, esta ha sido la primera canción que ha sonado en la sección de Fuego y Chinchetas en el A Vivir de verano.

Pero hay muchas más bandas interesantes. Una de las más interesantes, Malandrómeda, se ha convertido en un claro referente para proyectos que combinan la música urbana con los ritmos latinos y el folklore: Boyanka Kostova, Ortiga, Tanxugueiras, Arousa Vice, Caamaño & Ameixeiras, Baiuca...

También hay un montón de propuestas de indie guitarrero: Oh! Ayatollah, Grande Amore, Ataque Escampe, Berta Franklin, Terbutalina, Familia Caamagno... Un grupo en el que también puede incluirse a Bifannah, aunque canten en portugués.

Algunos grandes referentes de la música en castellano feita en Galiza, como Iván Ferreiro, Xoel López, Novedades Carminha o Triángulo de Amor Bizarro, también han editado algunos temas en gallego, atrayendo a nuevos públicos.

¿La música en gallego está viviendo el mejor momento de su historia? Isa Cea, de Triángulo de Amor Bizarro, cree que "estamos viviendo un gran momento de la música en gallego, con muchas bandas que se abren a nuevos estilos", pero también recuerda que la música en gallego cuenta con "una larga historia", de la que destaca las "bandas de folk combativo y antifranquista de los años 70", como Fuxan Os Ventos, que fue represaliada y contó con muy poco apoyo mediático. pero ha jugado un papel fundamental como referente.

"La música en gallego está viviendo un momento bastante bueno y se nota en la diversificación de las temáticas y de los géneros", asegura Cibrán, de Boyanka Kostova. "La gente está entendiendo que cantar en gallego no es un hándicap y eso ha permitido que surjan muchas propuestas que enriquecen el panorama cultural".

"Yo no soy quién para afirmar si la música en gallego está viviendo su mejor momento porque mis conocimientos en historia de la música de Galicia son bastante limitados", dice Lucas, de Néboa. "Pero hay muy buenas propuestas con las que, además, nos identificamos: Baiuca, Oh! Ayatollah, Grande Amore"...

"No le veo muchas desventajas a cantar en gallego", añade Chicho, componente de Boyanka Kostova y alma de Ortiga. "No te cierra puertas. De hecho, te las abre. Y si hay pop en finlandés, en inglés y en castellano, ¿por qué no en gallego".

Claro que, para progresar y asimilar nuevas tendencias también conviene volver la vista atrás, ajustar el retrovisor de la historia y reflexionar sobre el punto de partida, reconociendo sus virtudes y también sus defectos. Una quema metafórica que, en la sección de Fuego y Chinchetas en el A Vivir de verano, asume Íñigo Renedo:

matar al padre: los suaves

ÍÑIGO RENEDO

Hay cosas que no se pueden negar, y una de ellas es que ‘El afilador’ es una canción casi perfecta. Los Suaves lo sabían y por eso también la inmortalizaron en gallego.

No fue el único guiño a su tierra, también envolvieron en ruido el himno de Galicia… pero yo no he venido aquí para hablar bien de un grupo, he venido para recordaros que este gato negro con dientes afilados se fue desaliñando con los años. Trapos sucios entre ellos, noticias de violencia machista y esa frase en la que sus seguidores gritan ‘No se saben ni una de Los Suaves’ en modo fan con nostalgia y morriña.

Pero lo que de verdad les tenemos que recriminar a Los Suaves es el espíritu que contagió. Las cervezas por el aire y los empujones en conciertos no fueron lo peor, lo que de verdad hay que reprocharles es que por su culpa a día de hoy en nuestro país siguen existiendo metaleros de 60 años.

Música sudorosa, decadente y de garito oscuro, quedó para el recuerdo en los finales de las verbenas. Nosotros quizás no nos sabemos ni una de Los Suaves… pero ellos aún no saben que su Dolores ya no se llama Lola, ahora se llama Dolores de cadera.