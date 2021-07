Miguel Ángel Revilla planteará la vacunación obligatoria en la conferencia de presidentes

Este viernes, los presidentes de las comunidades autónomas, con la excepción de Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirán en Salamanca en una nueva convocatoria de la conferencia de presidentes que no ha estado exenta de polémica por las críticas de varios líderes autonómicos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o Fernando López Miras, presidente de Murcia, quien reclamaba que esta reunión fuera algo más que "una foto bonita".

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, anunciaba en Hoy por hoy que planteará este próximo viernes la posibilidad de obligar a vacunar contra el covid-19 a los ciudadanos. "No hacemos nada un 90% vacunado y un 5% infectando por ahí", recalca Revilla, quien apunta que "no podemos estar a expensas de unos insensatos que por motivos negacionistas o por antivacunas" no quieran vacunarse. En este sentido, ponía cifras de la eficacia de las vacunas en la quinta ola: "Estaríamos peor que en la primera ola. Antes, un 10-15% iban a hospitales, ahora van 2". Sin embargo, recuerda que la aprobación de un asunto como este es muy complicado porque afecta a los derechos y libertades de la ciudadanía, y reclama instrumentos jurídicos "claros" para el control de la pandemia.

En cuanto al cierre del interior de la hostelería en Cantabria, el presidente se mostraba contrario a esta decisión de la consejería de Sanidad y considera que con las medidas ya existentes, como el toque de queda o la limitación de aforo, ya es suficiente. Además, Revilla cree que "en el ecuador del verano es un palo cuyas consecuencias económicas son tremendas".

Revilla critica el "cainismo" político

Por último, respecto a la propia conferencia de presidentes, el presidente cántabro se desmarcaba de las declaraciones de Ayuso o López Miras y aseguraba “estar de acuerdo” en hacerlas y después valorar si “son buenas o no”. “Hay cinismo en la política. Oía a los presidentes que a ver por qué no se convocaba y cuando se convoca, dicen que es una foto”, apunta Revilla, quien asegura que no ha visto un “cainismo” mayor que el que ve ahora.

“No hay forma en llegar a un acuerdo en nada. Cómo está España ahora ante la expectativa de fondos europeos es muy importante que haya un debate y que se escuche a los presidentes y cómo se van a distribuir esos fondos. Cualquier reunión entre el Gobierno y las autonomías siempre es positiva”, zanja Revilla.