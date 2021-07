Pablo Carreño, bronce en Tokio, en El Larguero: "Esta medalla es un sueño, nunca he tenido una sensación así"

La novena jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha sido el mejor día para la delegación española en la capital japonesa gracias a las dos medallas conseguidas: en tiro y en el cuadro individual de tenis masculino. Un oro y un bronce que se unen a las tres medallas anteriores para aupar un poco más al deporte español en el evento deportivo por antonomasia, situando en la historia de nuestro deporte a los artífices de este logro: Fátima Gálvez, Alberto Fernández y Pablo Carreño.

Estos protagonistas compartieron minutos de charla con el presentador de El Larguero, Álvaro Benito para compartir sus alegrías en la antena de la Cadena SER. La medalla de bronce para Pablo Carreño es su "momento más feliz" en su carrera, tal y como el mismo ha confesado en un emotivo momento de la entrevista.

"¿Cuáles son mis sensaciones ahora en frío? Sabía muy bien en caliente, pero en frío empiezas a darte cuenta de lo que has conseguido y sabe muy bien. He cumplido un sueño en mis primeros Juegos Olímpicos", para luego añadir qué factor le da la magia al tenis olímpico: "Es difícil no ganar el torneo y estar contentos, pero creo que ganar esta medalla de bronce es una sensación que no he tenido nunca. He ganado Copa Davis, he ganado torneos ATP, pero cómo el partido que he ganado hoy nunca había tenido esa sensación", afirmó Carreño en El Larguero con Álvaro Benito.

El rival, el número 1 del mundo durante más de 300 semanas, hace de este bronce algo aún más grande. Pablo Carreño es consciente y así lo valora: "Sabe mejor al ser contra Djokovic porque has ganado contra el número 1 del mundo y tiene más mérito. Creo que he aguantado muy bien mentalmente los momentos más delicados. Creo que he aprovechado la oportunidad".

Albert Costa y Álex Corretja fueron bronce en Sídney 2000 en el torneo de parejas masculino. Carreño y él compartieron un momento muy bonito en El Larguero, elogiándose y rescatando el trocito de historia en el tenis español que compartirán de por vida.

"Es difícil que se dé cuenta de la magnitud de lo que ha conseguido, que lo disfrute porque es efímero. Tiene un mérito tremendo", unas palabras a las que con mucho cariño y después de un silencio con mucho significado quiso responder el flamante bronce olímpico en Tokio 2020: "Estoy atendiendo al maestro, emocionan estas palabras un poquito más viniendo de un campeón como lo es Álex Corretja. Solamente cuatro tenistas han ganado una medalla en el torneo individual y ahora soy uno de ellos", concluyeron.