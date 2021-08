"Messi está en shock porque creía que iba a seguir en el Barça, no tiene 'plan B'"

El anuncio de la no renovación de Lionel Messi por el FC Barcelona ha acaparado la actualidad informativa después de casi un año de negociaciones y tras haberse llegado a un preacuerdo para su continuidad. Los azulgranas han sorprendido con un comunicado el mismo día en que había fijada una reunión con el objetivo de firmar el nuevo contrato. El Sanedrín de El Larguero ha intentado asimilar este escenario, todavía con más de tres semanas de mercado de fichajes abierto.

Sique Rodríguez: "Es una situación que ha pillado por sorpresa a todas las partes. Por lo que me dicen, Messi está en shock porque creía que continuaría en el Barça, no tiene 'plan B'. Esa era la intención de hoy, pero cuando ha llegado a la reunión, Laporta ha explicado la situación económica. Sí creo que está de fondo el acuerdo con CVC. El Barça contaba con el dinero de la Superliga y lo de CVC no le convence", explicó el periodista de SER Catalunya.

🚨⚽️ Informa @SiqueRodriguez



🥺 Messi está en shock: no tiene plan B, creía que iba a seguir en el Barcelona



🤝La idea era cerrar hoy el acuerdo



💶 Cuando ha llegado a la reunión, Laporta le ha explicado la situación económica pic.twitter.com/odRwggRY39 — El Larguero (@ellarguero) August 5, 2021

Manu Carreño: "Estoy deseando escuchar a Joan Laporta. Todavía no entiendo muy bien la explicación de 'habíamos llegado a un acuerdo, pero no puede ser'. Tengo dudas de si Laporta y su directiva han hecho todo lo posible para que Messi se quede. Si es tu jugador franquicia de verdad, como prometiste, lo primero que tienes que hacer es renovarle y ajustar las cuentas. Si no es así, lo entiendo, pero explícalo y no digas que es por el tope salarial. Tengo muchas dudas de si es una coartada perfecta, hasta cobarde. Me suena a excusa", resaltó el presentador habitual de El Larguero.

Dudas sobre el paso del Barça

Jordi Martí: "Me gustaría saber qué ha cambiado de un día para otro. Tenían la intención de anunciar un acuerdo. El comunicado nos habla de problemas económicos y estructurales, pero parece que incluso Tebas estaba por la labor de dar el visto bueno. ¿Han surgido en las últimas horas algún contratiempo en lo económico? No tengo certezas, tengo preguntas", puso sobre la mesa.

Dani Garrido: "Que hay un caldo de cultivo es muy evidente. Me pregunto de qué sirve llegar a un acuerdo con Messi si no cuadra. Y también por qué renuncia a Messi con tantos días por delante para desprenderse de Pjanic, Umtiti... Quedan veintitantos días para que el Barça siguiera intentando activar ese plan y ha renunciado demasiado pronto", cuestionó el presentador de Carrusel Deportivo.

📻SANEDRÍN



🚨⚽️El adiós de Messi



🗣️ @GarridoCarrusel: "¿Por qué el Barça renuncia ya a Messi si tiene vías de sobra para liberar salarial? Quedan más de 20 días"https://t.co/PTfYArorl7 — El Larguero (@ellarguero) August 5, 2021

Marcos López: "Nos faltan por descifrar estas últimas horas. Nos falta información por parte de Laporta, de Jorge Messi y de Leo Messi. El año pasado Messi se quería ir y no le dejaron y esta vez tengo la sensación de que se quería quedar. Venían a firmar el contrato y se han encontrado con que no hay contrato. Eso es lo realmente extraño", amplió el de El Periódico de Catalunya.

Gallego: "La realidad se ha impuesto al 'país de las maravillas'"

Jesús Gallego: "La realidad se ha impuesto a todas las especulaciones y al 'país de las maravillas' de Joan Laporta. Si el Barça hubiera vendido a todos los que quiere vender y a otros que no les importa, Messi se hubiera quedado en el Barça. Pero en estas circunstancias les han dicho que era imposible de todas, todas, tal y como está el mercado", contrarrestó el presentador de Hora25 Deportes.

📻SANEDRÍN



🚨⚽️El adiós de Messi



🗣️ @JGallegoOnfire: "La realidad se ha impuesto a ese Laporta que vivía en \'El país de las maravillas\'. Si hubieran podido vender a Griezmann, Dembélé, Coutinho... Messi se quedaría, pero sin eso es imposible"https://t.co/PTfYArorl7 — El Larguero (@ellarguero) August 5, 2021

Ramón Besa: "El Barça había preparado el escenario para un gran anuncio y ha terminado en catástrofe. La renovación de Messi se ha anunciado y repetido nosecuantas veces. Ha vivido en una ola de optimismo que no se correspondía con la realidad desde la campaña electoral. Joan Laporta levantó el ánimo de la gente y puso al club en unas expectativas que no puede cumplir. Cuando un club está hecho trizas, aparece un líder y ha habido un exceso de confianza. El club no tiene un duro, está para tener una humildad que no se corresponde con lo que está haciendo", criticó el periodista de El País.

¿Punto final al 'culebrón'?

Santi Giménez: "Soy un pesimista recalcitrante y pienso en el peor escenario: que esto no se haya acabado hoy. Quedan muchos días y me parece que noches como estas podemos tener más. Lo que me llama especialmente la atención es que nadie en la plantilla ha salido a hacer una despedida, cero patatero. Esto es 'o no nos lo creemos, o nos da igual', cada uno que escoja su aventura", alertó el periodista del Diario As, desconfiado ante esta situación.

Manu Carreño: "Si es una estrategia, me parece bochornoso. Laporta va a pasar a la historia como el presidente que va a dejar marchar a Leo Messi y creo que mañana más de un directivo va a respirar tranquilo y aliviado. Posiblemente haya escuchado a los que le dicen 'es imposible que el club sobreviva si Messi continúa'", apuntó, como posible punto a destacar en esta ruptura en las negociaciones.

📻 SANEDRÍN



🚨⚽️ El adiós de Messi



🗣️ @manucarreno: "Laporta va a pasar a la historia como el presidente que deja marchar a Leo Messi. Eso no se lo va a quitar nadie. Pensamos que lo iba a arreglar y resulta que es el que le ha dicho que no"https://t.co/PTfYArorl7 — El Larguero (@ellarguero) August 5, 2021

Lluís Flaquer: "No me cuadra que Laporta baje los brazos tan rápidamente. Ha seguido hipotecándose a la figura de Leo Messi. Hay tantas cosas en el aire que no me cuadra nada", asumió el narrador de los partidos del FC Barcelona.

Ramón Besa: "Volveremos a un escenario de fractura total terrible. Eso lo va a tener que controlar Laporta y no le va a resultar fácil. Caeremos otra vez en el cainismo barcelonisto por una cosa objetivable: una mala gestión. Yo quiero ver al presidente en esta situación", avisó, en última instancia.

¿El nuevo destino de Messi?

Jesús Gallego: "El PSG creo que es su destino más factible y si Messi va allí la puerta del Real Madrid está abierta para Mbappé", comentó, haciendo referencia a un posible "efecto dominó".

Manu Carreño: "No veo muchos más destinos además de París, lo del City no me cuadra", se 'mojó'.