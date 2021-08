"Cristiano se fue del Madrid dejando 100 millones, una Champions y un Balón de Oro; Messi, una Copa del Rey"

Mientras en Barcelona se ha instaurado un ambiente de preocupación por la salida de Lionel Messi sin rumbo confirmado, Tomás Roncero desvela la perspectiva vivida en Madrid de un anuncio que supone un punto de inflexión en la historia culé. El periodista del Diario As ha mostrado en El Larguero el "regocijo" con el que ha recibido cada noticia relacionada con este caso, aunque asegura que hubiera disfrutado del desenlace de la negociación cualquiera que fuera.

"Han sido unos días que se han visto con bastante regocijio desde este lado del puente aéreo", afirmó Roncero ante Álvaro Benito, explicando su particular visión de los acuerdos infructuosos que se han puesto sobre la mesa. "Estamos ante los últimos coletazos de un Messi determinante. Yo decía 'si se queda, va a ser tal estacazo en la economía el Barça que lo van a pagar caro, porque Messi no va a poder responder como hace años y van a ver que la cuenta de resultados no funciona'", confirmó.

Sin embargo, Roncero también acoge con los brazos abiertos la no renovación: "Pena me ha dado cero". En su mente, los comentarios del barcelonismo para referirse a la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid tres años atrás: "Muchos culés me echaron en cara que era un mercenario, pero Cristiano se va del Madrid ganando la Champions, el Balón de Oro y dejando 100 millones de euros en caja. Messi se va habiendo ganado una Copa del Rey y fracasando, no hablemos de la Prehistoria", añadió, con un último recado a la ya leyenda azulgrana.

Estos testimonios fueron asumidos por el periodista de As Santi Giménez con resignación: "Con Roncero es imposible", admitió, además de confesar que la polémica por la nueva capitanía de Jordi Alba es "el último problema que tiene el Barça".