"Vamos a estar eternamente agradecidos": la emoción de la familia Robinson por el Liverpool - Osasuna homenaje

La leyenda del Liverpool FC y CA Osasuna Michael Robinson recibió un sentido homenaje en Anfield Road con la celebración de un amistoso de pretemporada que congregó a todos sus seres queridos en medio de una grada abarrotada. Entre ellos estaba su hijo Liam Robinson, quien desplegó sus agradecimientos en El Larguero por los gestos de cariño hacia el exfutbolista fallecido.

"Ha sido una ocasión única de estar todos en Anfield por primera vez", afirmó Liam en su entrevista con Álvaro Benito, destacando sobre todo su instante favorito d ela tarde. "Que la gente cante el 'You'll never walk alone' y que salga el nombre de Michael Robinson me parece algo único, histórico y quiero agradecer a Osasuna. Vamos a estar eternamente agradecidos", confirmó, además de destacar el significado de haberse dado cita en el templo 'red' por primera vez después de la pandemia.

"Para mi padre, Anfield era donde se cumplían los sueños y donde acababan. Compartir esta ocasión con los seres queridos de Inglaterra, que no hemos podido celebrarlo desde que ha pasado lo que ha pasado, me parece algo único", añadió Liam Robinson, consciente de que Michael se hubiese ruborizado en ese escenario: "Mi padre se hubiera ido del palco y se hubiese puesto rojo. Le gustaban las ocasiones grandes, pero que no fueran de él. No se lo hubiera esperado en ningún sueño".

En última instancia, quiso trasladar un último mensaje a quienes han estado al lado de la familia en los momentos más complicados: "Gracias por el apoyo constante que nos habéis dado, los detalles especiales durante estos 18 meses y el orgullo tremendo que sentimos de haber podido compartir una ocasión tan especial con un club español. 'Thank you so much'".