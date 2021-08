Ray Zapata: "Tendríamos que estar orgullosos todos, da igual el color de piel, representamos a España"

Este miércoles se pasó por 'El Larguero' la persona que, junto a Ana Peleteiro, hizo más felices a los españoles el pasado uno de agosto de 2021. Ese día, Ray Zapata finalizó en segunda posición, empatado con el primero, en la final de suelo en gimnasia artística y se llevó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

"La verdad es que lo he pasado bastante mal en mi carrera deportiva, pero también lo he pasado muy, muy bien. Al fin he conseguido lo que quería, lo que estaba buscando desde pequeño. En principio yo sólo quería ir a unos Juegos Olímpicos, porque era mi sueño de niño pequeño. Fui, fui con opciones de conseguir cosas grandes, pero llevaba muy poco tiempo en el mundo del alto rendimiento. Y me propuse para el siguiente ciclo, que era este, conseguir una medalla y al final con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lo he conseguido".

Rayderley habló de cuando llegó a España, concretamente a Lanzarote. "Sí, llegué con diez años y la verdad es que me quería ir porque estaba todo muy cerrado aquí en España, en Lanzarote, Canarias y Santo Domingo estuvo mucho más abierto. Estuve viviendo ahí hasta los 17 años, ahí me fui a Barcelona".

También explicó cuando comenzó a realizar gimnasia. "Bueno, mis hermanas tenían una amiga que hacía gimnasia y fui a ver una exhibición de mis hermanas y vi que habían chicos haciendo mortales y dije yo también. Me apunté al día siguiente y bueno, hasta el día de hoy".

Ray Zapata dejó claro que le tiene mucho respeto a lo que hace aunque no termina de ser miedo lo que siente. "Miedo no. Pero con el paso del tiempo sí que es verdad que vas cogiendo un poco más de miedo porque te puedes hacer mucho daño en según qué salto. No miedo, es respeto, porque si te lesionas en un entrenamiento igual te pierdes los Juegos Olímpicos, te pierdes un Mundial... entonces le coges un poco más de respeto".

El racismo en España

Ray Zapata realizó la siguiente reflexión acerca de la situación que se vive en nuestro país con el racismo. "Bueno, yo realmente en esos temas no me meto, pero sí que es verdad que no sé por qué ha venido tantísima polémica con el tema del color de la piel de los deportistas, porque realmente eso no pasa en otros países. Tendríamos que estar contentos todos y orgullosos de que nosotros, independientemente del color que tengamos, que ya sabemos que somos negros, ya lo sabemos, no hace falta que nos lo diga a nadie, no hace falta tampoco decirlo a nosotros... tenemos que estar contentos todos... negros, blancos, chinos... pero representamos España y yo salgo allí y me siento más español que nadie. Y si me voy a Jamaica voy a ser más jamaicano que a nadie. Simplemente por el hecho de que estoy haciendo lo que me gusta y me están apoyando y estoy dando lo mejor de mí a un país. Yo soy de donde estoy en ese momento. No me olvido de mis raíces, por supuesto que no, pero hay que estar orgulloso, tenemos que estar orgullosos y tenemos que aplaudir, aplaudir a todos los españoles independientemente de su color de piel".

Además, dejó claro que ha sufrido episodios racistas. "Sí, por supuesto que sí. Pero igual que en el resto de mi vida, he escuchado muchos comentarios que no me han gustando. ¿Si he sentido racismo en España? En algún momento sí. Pero bueno, yo no le he prestado atención a eso. Simplemente digo 'he hecho más por tu país que lo que puedas hacer tú en tu vida, entera. Me da igual que quien seas'".