La fiebre eólica: apagar los pueblos para iluminar las ciudades

La factura de la luz del pasado mes de julio fue la más alta de la historia. Y la de agosto parece que no se quedará atrás. En línea con las directrices europeas de descarbonización de la economía y reducción de los combustibles fósiles, el Gobierno se ha propuesto dar un impulso fundamental durante esta legislatura a la transición hacia las energías verdes. Esto servirá, a largo plazo, no solo para abaratar la factura de la luz y no depender del exterior, sino para reducir la huella ambiental que provoca la actividad humana en el ecosistema. El debate ahora es cómo hacer bien esa transición y evitar que haya ganadores y perdedores.

En el último año se han multiplicado por toda España los megaproyectos para la construcción de parques eólicos. Se calcula que para cumplir con los objetivos del Plan de Energía y Clima de la Unión Europea necesitaríamos ocupar en torno al 3% del territorio con molinos. Es decir, entre 4 y 6 millones de hectáreas. Después de años de letargo la eólica resurge con fuerza, pero las prisas nunca han sido buenas compañeras de la planificación. Desde hace meses, cada fin de semana se suceden manifestaciones en comarcar de Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia o Asturias de personas que reclaman que se evalúe en profundidad las consecuencias derivadas de la instalación de estos parques. El propio Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) advierte en un informe de que corremos el riesgo de que los parques eólicos se concentren en caladeros de viento y no estén distribuidos a lo largo del territorio.

Energía eólica: polémica por el cómo y dónde de su despliegue El auge de la energía eólica para cumplir con la apuesta verde europea inquieta a los grupos ecologistas que temen el impacto de las enormes infraestructuras en zonas sensibles

En el concejo de Vegadeo (3926 habitantes), un grupo de vecino se enteró, por casualidad, de que la empresa Capital Energy proyectaba instalar un megaparque eólico en una de las cumbres del municipio. Hablando con personas de concejos vecinos se dieron cuenta de que el problema no era solo en su municipio, sino en toda la región y decidieron organizarse en la Plataforma Eólicos Así No: “Nosotros pasaremos de Asturias, Paraíso Natural a Asturias, paraíso eólico”, señala Carmen Molejón, una de las portavoces de la plataforma. “La energía renovable es el camino que tenemos que tomar, pero lo que se está planteando es venir a un extractivismo renovable. Vienen a sacar todo lo que se puede de aquí sin contar con la población”, apostilla Daniel Lasheras, otro de los portavoces de la organización.

Las malas prácticas de algunas empresas también levantan ampollas entre la población. A Manolo García, vecino de La Espina, en donde se proyecta uno de los parques eólicos le han ofrecido apenas 60 céntimos por metro cuadrado por la finca que se vería afectada: “¿Qué pretenden alquilarnos un terreno como rústico y luego instalarlos ellos como industrial? (…) Viene un representante y me dice que solo falto yo por firmar el alquiler de mis tierras y luego hablas con los vecinos y nadie firmó”.

En las cumbres alrededor de La Espina (Vegadeo) se proyectan varios parques eólicos / Daniel Sousa

El turismo rural es uno de los pilares económicos de esta comarca. En uno de sus municipios más pequeños, en Santa Eulalia de Oscos (449 habitantes), Alicia y Marín, que regentan dos casas de turismo rural, han conseguido que más de 250 vecinos firmen contra la instalación de los parques en su término municipal. “La propia Administración nos ha subvencionado proyectos de cara a desarrollar la zona en base a lo que tenemos, la tierra, el paisaje, conservar el patrimonio… y ahora ves todo lo contrario, que los mismos que antes te dijeron una cosa, ahora te vienen otra que es lo contrario”, señala Alicia.

La energía eólica es renovable, claro, pero eso no quiere decir que no tenga una significativa huella económica su instalación: abrir caminos y talar bosque para llegar a las cumbres, dejar inservibles pastos que se aprovechan para la ganadería o los miles de aves que mueren por colisiones contra los molinos: “Ahora está de moda los parques eólicos pero, ¿y dentro de quince años van a venir las grandes empresas a quitarnos eso que tengamos ahí montado y haya destrozado todo el patrimonio? Con los pantanos es lo que pasó. En nuestra zona está el embalse de Grandas de Saline en donde muchas aldeas fueron cubiertas y la gente tuvo que marcharse. Estas historias solo nos generan más despoblación al medio rural”, explica Marín. “¡Que en vez de traernos esto que nos traigan la fibra óptica a la zona para que la gente pueda trabajar!”, protesta Alicia.

El precio de la luz puede subir aún más si no se cambia el funcionamiento del mercado El expresidente de Red Eléctrica ha alertado de que el precio que se está pagando actualmente por la luz dobla y hasta triplica los costes de producción

César Villabrille, alcalde de Taramundi / Daniel Sousa

Otra pieza fundamental de este puzle tan complejo de actores son los alcaldes y las corporaciones municipales que es sobre quién recae gran parte de la presión vecinal y empresarial. Muchos lo ven como como una oportunidad para engrosar las mermadas arcas municipales y poder ofrecer más servicios a los vecinos, pero en la comarca Oscos-Eo, donde ya hay más de 90 molinos instalados desde hace años no lo tienen tan claro. César Villabrille, alcalde de Taramundi, un pueblo pionero en España en materia de turismo rural, señala que antiguamente si que eran cantidades de dinero considerables y puestos de trabajo los que se creaban, pero ahora ya no. “Nos tememos que, si muchas empresas y muy potentes hacen mucha presión sobre los gobiernos estatales y autonómicos y esto se nos acabe imponiendo”, explica. “Tendremos que contribuir a producir una energía limpia, pero Taramundi no puede soportar todos los parques que quieren hacer aquí”