"Si hubiese opciones, hubiera sido más comedido": el punto que delata las intenciones del Paris Saint-Germain

El firme rechazo del Paris Saint-Germain a la primera oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé ha sorprendido a los blancos, sobre todo, por las formas empleadas por Leonardo para denunciar la estrategia empleada. Pese a la primera negativa, la respuesta no cierra del todo las puertas a la posibilidad de que el delantero acabe protagonizando uno de los fichajes del verano. La mesa del Sanedrín de El Larguero no tiene reparos en mostrar sus expectativas sobre si la operación acabará dando sus frutos este 2021.

Julio Pulido: "Creo que sí, pero para que eso suceda me queda claro que el Madrid tiene que subir la oferta", comenzó el periodista en una ronda de pronósticos.

Mario Torrejón: "Creo que sí. Lo de hoy es una bravuconería y la realidad llevará más a la cifra que ha ofrecido el Real Madrid que a la que pide el PSG", continuó en esta línea.

Javier Matallanas: "Creo que no. Lo tiene que desbloquear el emir de Qatar. La imagen del club teniendo a un futbolista contra su voluntad no queda muy bien y es la única posibilidad que veo, pero ahora mismo veo que no", postuló el periodista del Diario As.

Axel Torres: "La lógica dice que sí. 160 millones es una barbaridad para un jugador que ha manifestado que no va a renovar y le queda un año de contrato. La lógica te dice que sí, pero el París es un universo tan extraño que nunca sabes", reveló el experto en fútbol internacional desde su perspectiva.

Bruno Alemany: "Creo que sí. Lo de Leonardo marca un antes y un después. Me parecería muy raro que no se acabaran poniendo de acuerdo", cerró en este aspecto el analista internacional.

La estrategia blanca por Mbappé

Mario Torrejón: "En el Madrid están en la misma posición de ayer. No parece que vayan a subir la oferta. Sí creo que, si se tiene que resolver por una diferencia pequeña, será más cercana a los 160 que a los 220", aseguró, además de señalar una ventaja de los merengues: "Son más gente habituada a los negocios los que dirigen al Real Madrid que los del Paris Saint-Germain. Son otra cosa, se han encontrado dinero que emerge del suelo".

Javier Matallanas: "El Real Madrid ha ofrecido una carta muy respetuosa y ha realizado un movimiento. Venga o no Mbappé, el movimiento está hecho y está la mitad madridista del mundo deseando que se haga y la otra mitad deseando que no", prosiguió.

Axel Torres: "A nivel de marca, no hay ningún otro que se le pueda comparar. Mbappé es el número 1 de esa era post-Messi y post-Cristiano. Lo que sí desequilibraría mucho es el campeonato. La Liga ahora está muy igualada entre tres, pero si viene Mbappé el Madrid sería favorito con mucha claridad", apuntó, abriendo este nuevo escenario.

Bruno Alemany: "Lo normal es que Mbappé con Benzema se entienda muy bien y pueda ser una de las parejas de la liga. A nivel de marca también me parece que es un movimiento estratégico y clave", aplaudió, recogiendo el testigo.

El enfado de Leonardo

Julio Pulido: "Leonardo ha criticado a Mbappé. Cuando das ese paso público en distintos medios respecto a la figura de tu equipo es que esto está demasiado roto y puede precipitarse en los próximos días. Si hubiese opciones de quedarse, creo que hubiera sido más comedido", recalcó.

Mario Torrejón: "Esta manera tan agresiva de salida... Esto no deja de ser un negocio. Aunque no hayas conseguido ganar la Champions, es un chico que llegó con 18 años, que ha rendido fenomenal, se ha dejado todo lo que ha podido y ha dejado a las puertas e las Champions a un equipo sin historia. Hablar así ahora de ese chico...", declaró, incomprendido por las duras acusaciones vertidas desde París.

Cristiano, ¿al Manchester City?

Mario Torrejón: "Le vendría muy bien a Guardiola, pero el ritmo vertiginoso de la Premier League le puede pasar factura. El ambiente en esa ciudad con la camiseta 'blue' sería digno de verse", aseveró, poniendo sobre la mesa el cambio de bando del que fuera mito de los 'red devils'.

Axel Torres: "Por lo deportivo, el City necesita a un delantero. Se ha ido Agüero, Gabriel Jesús está jugando en banda y arriba está Ferran Torres. Por eso han ido a por Harry Kane, porque falta alguien con gol para rematar todo ese volumen de juego que tienen", manifestó.

Bruno Alemany: "A mí Cristiano me encanta, me parece uno de los jugadores de la historia del fútbol, pero me parece un perfil muy diferente al de Harry Kane. Creo que lo que quería Guardiola era otra cosa", cuestionó, por su parte.

El guiño de Guardiola a las selecciones nacionales

Mario Torrejón: "Futbolísticamente, me gustaría que Guardiola cogiera a España", reveló, siguiendo con el debate abierto por la encuesta de El Larguero en las redes sociales.

Julio Pulido: "Es imposible desligar que se ha postulado por una independencia catalana que es ilegal. Mucha gente no lo vería con buenos ojos. Creo que Guardiola se siente catalán y no sé hasta qué punto sería bien visto", opinó, por contra.

Javier Matallanas: "Creo que se liaría parda porque Pep se ha significado mucho. Con la selección española lo ha dado todo y claro que siente cariño por España, pero cuando se mete en política y hemos vivido estos años tan convulsos con el procés... Es un tema escabroso cuando se mezcla política y deporte. ¿Que querría entrenar a España? Por supuesto. ¿Que sería un gran entrenador? Por supuesto. Pero a lo mejor por todo lo que se ha liado ni siquiera se plantea por la propia federación, y eso que Rubiales es especialista en charcos", alegó.

Julio Pulido: "Me cuesta trabajo entender que Guardiola quiera entrenar a un estado autoritario. No solo hablo en nombre de los españoles que crean que no es el adecuado, sino también por los catalanes a los que no les gustaría verlo con España", contestó, consciente del revuelo que supondría.

Bruno Alemany cerró las intervenciones ubicando los destinos más factibles para el ahora técnico del manchester City: "Sudamérica creo que le tira, Inglaterra tiene una generación brutal y tampoco descartaría Alemania, con un asterisco".