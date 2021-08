"Pasa sin pena ni gloria por los partidos": el reclamo de Álvaro Benito al gran cuestionado del inicio de Liga

Las últimas horas en activo del mercado de fichajes obligan a los clubes a acelerar para firmar sus objetivos deseados. En esta tesitura, en España destacan los movimientos de última hora de Atlético de Madrid, FC Barcelona o Real Madrid, que están agitando la jornada definitiva de agosto. Nombres como Joao Félix, Saúl Ñíguez o Eduardo Camavinga se han sumado a una lista que sigue copando el futuro incierto de Kylian Mbappé.

Fuentes del Barça han confirmado a la Cadena SER las informaciones de RAC1 sobre una petición de los catalanes para hacerse con una cesión de Joao Félix, pero el Atlético ha descartado la posibilidad. El Sanedrín de El Larguero, sin embargo, se inicia adentrándose en el análisis de estas conversaciones.

Kiko Narváez: "No me sorprende. Lo que me sorprendería sería que el Atlético de Madrid diera el visto bueno. Es su jugador franquicia", observó el exjugador colchonero.

Gustavo López: "El Barça insiste porque no lo ve asentado. Si no, no trataría de convencerlo. Tampoco hizo lo suficiente para asentarse, la calidad que tiene la mostró a cuentagotas y oportunidades ha tenido, y muchas. Tiene que tener la cabeza puesta en el Atlético de Madrid y si quieres ser jugador franquicia lo tienes que demostrar", amplió el argentino, alentando a Joao Félix a dar más de sí.

Raúl Ruiz: "El Atleti no creo que lo deje salir ni de coña. Que dejes a un jugador que la pueda romper a un rival directo y te arrebata el título... El 'Cholo' Simeone no se puede permitir eso", plasmó, abriendo las comparativas con Josep María Bartomeu a modo de broma.

Reconstrucción atlética con Joao Félix y Saúl en duda

Álvaro Benito: "El cambio ha llegado para quedarse. Cuando cambias de una forma drástica tu libreto y te sale bien... Salió mejor imposible, porque sales campeón. Va a seguir por ese camino y recuperando cada vez más jugadores a la causa. Lemar esta temporada se está poniendo las pilas", comentó el exmadridista, que reconoció que el domingo le pareció "excelente" el primer tiempo del Atlético ante el Villarreal.

Kiko Narváez, sobre la posible salida de Saúl Ñíguez: "Si juntas que la cabeza está en otro lado y has perdido el estatus de imprescindible...".

Álvaro Benito: "Uno de los grandes beneficiados de que el Atleti necesita otro tipo de jugador que juegue en espacios cortos es Correa", respondió, con el ejemplo contrario.

¿Convence el Barça?

Gustavo López: "El Barça me genera muchas dudas, más allá de que le faltan jugadores. No sé bien a lo que quiere jugar Koeman, no veo un plan determinado o una filosofía determinada. No veo algo fiable como equipo", destacó el exfutbolista, reflejando la poca confianza que le transmiten los culés pese a ganar al Getafe el último fin de semana.

Kiko Narváez: "Tengo la sensación de que es inconsistente y un equipo mucho más terrenal. A día de hoy, el FC Barcelona ha ido perdiendo su estatus y ha bajado un escalón. Cuando estén Pedri y Ansu Fati espero otra cosa, y también que Griezmann dé un paso adelante", rescató, poniendo nombres propios sobre la mesa.

Álvaro Benito: "El Barça, al haberse ido Messi, obviamente tiene menos potencial. Todavía está en un proceso de indefinición y ese camino todavía no lo recorre. Con balón hay muchos interrogantes sobre quién ocupa el espacio que ha dejado Messi. Griezmann pasa sin pena ni gloria por los partidos. No le fichas para que esté comprometido, le fichas para que meta 25 goles como hacía con el Atlético", declaró, crítico con el 'Principito'.

Raúl Ruiz: "Has perdido potencial ofensivo, pero sigues teniendo los mismos problemas defensivos", añadió, por su parte.

La operación Real Madrid-Camavinga

Álvaro Benito: "Camavinga es una buena oportunidad de mercado, es uno de los grandes talentos de fútbol europeo. Vamos a ver cómo se adapta al Real Madrid, tiene una gran capacidad para la conducción, balón en largo, y una capacidad para salir con el balón muy fácil. Este chico tiene unas grandes condiciones individuales, pero debe aplicarlas al colectivo", valoró, entusiasmado con un fichaje que ya ha confirmado el entorno del mediocampista.