Evasivas sobre lo que el Gobierno puede o no puede hacer

Lo más inmediato es la salida definitiva de Estados Unidos de Afganistán. Antes de medianoche salía del aeropuerto de Kabul el último avión estadounidense poniendo fin, así, a dos décadas de presencia militar en ese país. Lo hizo un día antes de lo previsto, que era hoy, llevándose a los últimos soldados y los miembros de la delegación diplomática que todavía permanecían allí. Se acabó, se acabó la guerra que inició George Bush solo un mes después de la caída de las Torres Gemelas, el día 11 se septiembre se van a cumplir 20 años. La guerra más larga que ha librado ese país, larga y estéril, los talibanes solo han necesitado unas cuantas semanas para volver a controlar el país.

Aquí, en España, lo que les voy a decir ahora seguro que les va a sonar, el precio de la luz va a batir un nuevo récord en este último día de agosto. Ayer la ministra Teresa Ribera compareció en el Congreso pero, otra vez, a su intervención le faltó concreción en las medidas que el Gobierno puede adoptar para frenar esta escalada. La oposición en contra y también en contra sus socios de Gobierno, que tras un periodo de tranquilidad aprietan con la limitación de los precios.

Evasivas de la ministra aludiendo a lo que el Gobierno puede o no puede hacer y la frase, a las eléctricas les falta "empatía social". La empatía, importante, si, necesaria, por supuesto, pero ineficaz en el freno de la subida de luz. Al margen de pedir empatía dice la ministra que, de momento, no se puede hacer mucho más, que Europa no lo consideraría legal.

Pero es que hay un problema y el problema es que ya no solo estamos hablando de la luz, estamos hablando de la inflación. La escalada imparable del precio de la electricidad ha arrastrado hacia arriba los precios situando la tasa de inflación, como les contamos ayer en este programa, en el 3'3%, la tasa más alta en una década y las previsiones no son nada reconfortantes, los precios pueden seguir hacia arriba.

Con este panorama la recuperación económica puede tener un problema, así que el Gobierno tiene una auténtica patata caliente en este inicio del curso político. Su preocupación, evidente, debe convertirse más pronto que tarde en propuestas concretas porque estamos hablando de material sensible, que toca el bolsillo de la gente en unos tiempos en los que los bolsillos han sufrido lo indecible.